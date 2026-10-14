El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es recibido por el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en 2023. Moncloa

China da una lección a España: crea un innovador cemento que almacena energía y convierte los edificios en baterías gigantes

En un futuro que ya llama a nuestra puerta, las pesadas baterías y los ruidosos generadores de combustible tienen los días contados gracias a un nuevo cemento ideado en China.

Imagina un escenario donde la iluminación de emergencia de tu edificio, las alarmas contra incendios o la red de sensores inteligentes se alimentan directamente de las paredes y cimientos que sostienen la estructura.

En plena transición energética global, esta revolución arquitectónica está más cerca de lo que parece gracias a científicos del Instituto Tecnológico de Harbin y de la Academia China de Ciencias, quienes han logrado desarrollar un supercondensador experimental a base de cemento.

Para comprender el alcance de este importante avance técnico, es fundamental distinguir cómo se almacena la electricidad.

Mientras que las baterías tradicionales dependen de complejas reacciones químicas, los supercondensadores operan de manera puramente electrostática.

En la práctica, esto se traduce en que, si bien las baterías convencionales retienen mucha más energía durante periodos largos, los supercondensadores ofrecen ciclos de carga y descarga infinitamente más rápidos.

Esta inmediatez resulta vital cuando un sistema requiere inyecciones de energía potente, sumado al hecho de que su vida útil soporta muchísimos más ciclos de uso continuo sin llegar a degradarse.

El supercondensador a base de cemento impreso en 3D. ACS Nano Omicrono

Inspirados por líneas de investigación previas, los científicos asiáticos diseñaron una receta revolucionaria combinando nanotubos de carbono, negro de humo y cemento tradicional para formular una tinta de electrodo totalmente imprimible.

Mediante tecnología de impresión en tres dimensiones, depositaron esta innovadora mezcla sobre una pequeña losa de hormigón siguiendo un complejo patrón de dedos entrelazados.

El verdadero hito tecnológico se produce durante la hidratación del material, cuando los poros de la tinta se llenan de agua y permiten que los iones cargados fluyan sin resistencia entre los electrodos impresos, convirtiendo un componente pasivo en un conductor eficiente.

Las pruebas de laboratorio han demostrado de forma concluyente el enorme potencial del descubrimiento. Al conectar tres de estos supercondensadores de cemento en una placa, el equipo logró alimentar con éxito luces LED.

Además, los rigurosos ensayos mecánicos confirmaron que la resistencia a la compresión de este material es perfectamente equiparable a la del hormigón comercial utilizado en losas y escaleras.

El único obstáculo actual es térmico, ya que el sistema pierde su funcionalidad cuando los termómetros caen a los dieciocho grados bajo cero, un reto crucial que centrará los esfuerzos de las futuras investigaciones científicas.

La visión definitiva pasa por integrar directamente esta tecnología estructural con fuentes de energía renovable.

Al conectar este cemento a paneles solares, la fachada se mantendría continuamente cargada.

Como subraya el profesor Jing Zhong, autor principal del estudio publicado en ACS Nano, si los materiales logran almacenar energía y percibir el entorno, los edificios dejarán de ser simples refugios pasivos para transformarse en ecosistemas verdaderamente inteligentes, interactivos y energéticamente autosuficientes que cambiarán para siempre nuestras ciudades.