Sergio, electricista: "Si te dejas la luz del pasillo siempre encendida sin darte cuenta, esta es la solución sin agujeros"

Dejarse la luz del pasillo encendida durante varias horas sin darnos cuenta es uno de esos errores comunes que comete todo el mundo, pero lo que parece un simple despiste puede tener consecuencias a largo plazo.

Además del aumento en la factura de la luz que supone tener la luz encendida durante todo el día, hay que sumar el desgaste de la bombilla o luz LED, que supone que vamos a tener que cambiarla antes de lo debido.

Una solución muy común consiste en la instalación de un detector de movimiento, aunque requiere de una instalación que no siempre es posible o deseable, como hacer agujeros en el techo o la pared para pasar el cableado.

Ahora, Sergio Llorente, de Instalaciones Llorente, ha compartido en redes sociales un vídeo en el que explica que existe otra alternativa que permite automatizar la iluminación sin necesidad de hacer obras ni de herramientas especiales.

Estos sensores de movimiento se diferencian del resto en que se instalan directamente en la luz y en el interruptor; funcionan de manera completamente transparente, y no están a la vista ya que permanecen ocultos en la instalación que ya tenemos.

Se trata de un pequeño módulo de detección de movimiento, que se une a los cables que ya tiene la luz LED y se activa cuando registra la presencia de una persona justo debajo, accionando el interruptor de manera automática.

Como explica Llorente, estos dispositivos permiten personalizar el funcionamiento dependiendo de las necesidades de la sala o pasillo en el que vamos a instalarlos con los selectores integrados en el dispositivo.

Ajustando los selectores 1 y 2, podemos ajustar el área de detección, desde el 100% hasta el 10%, algo útil, por ejemplo, si solo queremos que la luz se encienda si estamos en una zona concreta y así evitar activaciones accidentales.

Con los selectores 3 y 4 podemos medir la cantidad de tiempo que queremos que la luz permanezca encendida, desde los 5 segundos hasta los 15 minutos; de esta manera, podemos ahorrar en la factura si la luz está en una zona de paso, como por ejemplo, un pasillo.

Por último, los selectores 5 y 6 permiten ajustar el nivel de luminosidad para que la luz se active automáticamente únicamente si detecta que no hay suficiente luz natural, para evitar que la luz se encienda de día.

El proceso de montaje es sencillo, y sólo requiere quitar el plafón y el interruptor de la luz, asegurándonos de que el sensor está mirando hacia abajo. Eso sí, siempre asegurándonos de que primero hemos cortado la corriente eléctrica.