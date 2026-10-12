Pau Blanch, experto en cocina: "Me encantan este tipo de lavavajillas, pero si no colocas una gaveta tendrás problemas"

El diseño de interiores y la distribución de los electrodomésticos en el hogar han evolucionado significativamente en los últimos años, priorizando no solo la estética visual, sino también la ergonomía y la comodidad en las tareas diarias.

Una de las tendencias más demandadas actualmente en las reformas es la de situar ciertos aparatos a una altura más accesible para evitar lesiones y mejorar la usabilidad.

Sin embargo, esta práctica requiere conocimientos técnicos específicos para no comprometer la durabilidad del mobiliario.

En este contexto, el experto Pau Blanch ha querido compartir con sus seguidores las claves para ejecutar esta instalación correctamente, advirtiendo desde el inicio: "Elevar el lavavajillas es súper cómodo, pero hay un detalle clave que no puedes olvidar".

A través de sus redes sociales, el profesional aborda uno de los errores más comunes al planificar la integración de este electrodoméstico.

Su postura es clara respecto a las indudables ventajas que ofrece este formato, aunque recalca la importancia de la prevención técnica: "Me encantan los lavavajillas en alto, pero hay un detalle que no puedes pasar por alto si no quieres tener problemas".

Para solucionar este reto funcional en la cocina, el experto detalla cuál es el procedimiento estándar que aplican los profesionales.

@tucocinaconpau Elevar el lavavajillas es súper cómodo, pero hay un detalle clave que no puedes olvidar. Con la pieza adecuada, aseguras que tu mueble dure muchos más años y evitas problemas de humedad. 📩 Escríbeme a tucocinaconpau@gmail.com y diseñamos tu cocina perfecta. ♬ sonido original - Pau Blanch | Experto en cocina

Según explica en su vídeo, "Para poder elevar el lavavajillas, lo que hacemos es colocar una gaveta justo debajo".

Este sencillo módulo inferior es el responsable de modificar la estructura, ya que "con esto conseguimos elevar la altura de trabajo entre 33 y 51 centímetros".

Una vez establecida la base, surge la duda habitual sobre la medida exacta a la que debe instalarse.

Ante la pregunta de "¿Y cómo elegimos la altura?", el especialista responde con rotundidad: "Por defecto, alto".

No obstante, el diseño final debe mantener una coherencia visual con el resto de la estancia, por lo que añade que "si tenemos alguna gaveta cerca, intentamos guardar la simetría".

Además, la convivencia con otros aparatos es determinante al estructurar la torre de integración: "Y si vamos a colocar algún electrodoméstico, como un horno microondas, lo intentamos colocar bajo para que este sea más accesible".

El verdadero secreto de esta instalación no reside en el exterior, sino en la ingeniería del módulo inferior. Blanch subraya que "la gaveta, aunque por fuera es igual que el resto, por dentro es muy especial".

El primer detalle técnico para mantener la línea estética afecta a los márgenes: "La puerta está biselada a 45 grados para que podamos mantener la misma franquicia en el resto de los muebles".

Pero el elemento imprescindible para evitar desastres a largo plazo es el sistema de impermeabilización.

El experto revela la pieza fundamental de todo el montaje: "Y en el interior tenemos un protector de PVC que es fundamental para que el agua que puede caer al abrir el lavavajillas no dañe nuestros muebles".

Este accesorio cuenta con un mantenimiento extremadamente sencillo para el usuario, ya que "es fácil de sacar para poder limpiar y vaciarlo".

De este modo, se neutraliza el riesgo de que la madera se hinche por la humedad constante.

Tal y como concluye Blanch, este nivel de atención es la mejor inversión económica, asegurando que "con la pieza adecuada, aseguras que tu mueble dure muchos más años y evitas problemas de humedad".

Esto garantiza en última instancia asegurar "una vida mucho más larga para tu cocina".