Una persona pulsa el primer piso en un ascensor iStock

Los expertos avisan: "Si un gracioso pulsa todos los botones de un ascensor, no te resignes, puedes borrar las paradas"

A todos nos ha pasado alguna vez. Entras al ascensor de tu edificio, de la oficina o de un centro comercial con el tiempo justo, y te encuentras con una escena tan cómica como temida: el panel entero está iluminado.

Alguien ha decidido jugar y ha marcado absolutamente todos los pisos. La reacción habitual es soltar un suspiro de frustración y prepararse para un viaje interminable, deteniéndose inútilmente en cada planta.

Sin embargo, la tecnología de los ascensores modernos esconde secretos de programación muy útiles que la mayoría de los usuarios desconoce.

La cuenta de TikTok de Nayar Systems, especializada en tecnología y soluciones para el sector, ha viralizado un sencillo truco que promete ahorrarte mucho tiempo y paciencia en estas situaciones cotidianas.

La solución a este molesto problema es mucho más fácil de lo que parece y no requiere ningún conocimiento técnico, solo saber cómo interactuar correctamente con el panel de los botones de los pisos.

Tal y como revelan desde el perfil de la compañía en su vídeo, existe una función oculta diseñada precisamente para estos casos: "Si un gracioso ha pulsado todos los botones de un ascensor y tienes prisa, no te resignes todavía, porque en algunos ascensores puedes borrar todas esas paradas".

El método consiste en aplicar una sencilla acción directamente sobre los números que ya están iluminados.

La instrucción que dan para comprobarlo es directa: "Busca una planta marcada y pulsa su botón dos veces seguidas".

Este doble clic rápido actúa como una señal de anulación para la placa base del elevador, indicándole al sistema informático de la cabina que el usuario desea deshacer esa orden concreta.

Una vez realizado el doble toque, la respuesta de la máquina es inmediata. La confirmación visual te dirá rápidamente si has tenido suerte con el modelo en el que te encuentras montado.

"Si la luz se apaga, has triunfado. Este ascensor permite cancelar las plantas seleccionadas", afirman en la publicación.

Si consigues este resultado con tu primer intento, el problema está prácticamente resuelto: "Ahora puedes hacer lo mismo con las demás", limpiando por completo el recorrido para ir directo a tu destino.

Aunque este 'hack' de vida parece magia pura, es fundamental mantener la calma si a la primera no surge ningún efecto.

Los fabricantes configuran sus paneles de manera diferente según la antigüedad, la marca y la electrónica específica instalada en el edificio.

Por ello, el vídeo lanza una advertencia clave para no terminar bloqueando el sistema o estropeando los pulsadores por la frustración: "Pero si no se apaga, no sigas pulsando como un loco".

Si tras el doble clic la luz permanece encendida, significa que tu ascensor no cuenta con esta programación específica de borrado.

En ese escenario, la realidad es inevitable: "No todos los ascensores tienen activada esta función y en algunos te tocará parar en todas las plantas".

A pesar de esta limitación técnica, probar suerte solo te llevará un segundo y podría salvarte de un viaje exasperante piso por piso.