Enric Serrano, policía: "Si te roban el iPhone, lo primero que van a hacer es activar el modo avión. Así puedes evitarlo"

Cuando alguien sufre el robo de su teléfono móvil, los primeros minutos son decisivos.

Enric Serrano, policía y divulgador de seguridad, advierte en un vídeo de TikTok de cuál suele ser el primer movimiento de los ladrones.

"Si te roban el móvil lo primero que van a hacer es deslizar el 'Centro de control' y activar el modo avión", avisa.

La razón es que, con el modo avión activado, el iPhone pierde la conexión y resulta más complicado seguirle la pista.

Es un gesto rápido que, si el teléfono está bloqueado, no debería estar al alcance de un desconocido.

Por eso el policía dedica el vídeo a explicar cómo impedirlo: "Te enseño paso a paso cómo evitarlo y tener más probabilidades de localizarlo".

En la descripción insiste en la urgencia: "Si te roban el iPhone, cada segundo cuenta".

Según Serrano, el problema está en la configuración de muchos teléfonos: "Hay ajustes de seguridad que mucha gente tiene desactivados y que pueden dificultar que localices tu dispositivo después de un robo".

Y propone revisar tres configuraciones cuanto antes: las que "deberías revisar ahora mismo para proteger mejor tu iPhone".

El recorrido empieza en la aplicación de 'Ajustes': "En ajustes de nuestro iPhone iremos a Face ID y código". Una vez ahí, el policía pide bajar por el menú para limitar lo que se puede hacer con el teléfono bloqueado.

Primero, la cartera: "Deslizaremos hacia abajo hasta desactivar la opción cartera para que no puedan comprar con nuestro teléfono".

Después menciona la opción desactivar el 'Centro de control' y, por último, un ajuste final: "Activa esta opción para impedir cambios importantes aunque alguien conozca tu código".

Tras aplicarlos, Serrano comprueba en pantalla el resultado: "Ahora podéis comprobar que no se puede activar el modo avión con el teléfono bloqueado".

Y añade una segunda ventaja: "Además, ahora aunque intenten apagarlo o lo apaguen, sale este aviso de que se puede localizar el iPhone incluso tras apagarse".

Conviene leer el mensaje con precisión. El propio vídeo habla de dificultar y de tener más probabilidades, no de garantizar que el teléfono se recupere.

Tampoco sustituye a otras medidas habituales tras un robo, como bloquear la línea o presentar denuncia.

Los nombres y la ubicación de los ajustes pueden variar según la versión de iOS, así que lo más prudente es revisarlos en tu propio iPhone y no esperar a necesitarlos.

El mensaje de fondo de Serrano es, en realidad, de prevención: dedicar unos minutos a estos ajustes antes de que ocurra un robo puede marcar la diferencia cuando cada segundo cuenta.

La ventaja es que se hacen en pocos minutos y no requieren instalar ninguna aplicación, solo entrar en los ajustes del teléfono.