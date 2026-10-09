Mimoun, empresario: "Es mejor guardar la energía sobrante de tus placas solares que venderla"

La expansión de las energías renovables continúa, alcanzando también a muchos hogares españoles; sin embargo, aún quedan muchas preguntas entre los consumidores que se están planteando dar el salto.

La instalación de paneles fotovoltaicos y sistemas térmicos en el hogar requiere tomar decisiones importantes que afectan de manera directa a la rentabilidad económica del proceso y a la eficiencia a largo plazo.

El CEO de Kaylon Renovables, Mimoun Lamsayah, ha usado la plataforma de TikTok para responder a algunas de estas cuestiones, lo que nos puede servir para tomar una decisión.

Una de las dudas más recurrentes entre los futuros propietarios de instalaciones solares se centra en la gestión de los excedentes. Cuando la producción durante las horas de más sol supera el consumo de la vivienda, el usuario tiene la opción de verter esa electricidad a la red pública a cambio de una compensación financiera.

Sin embargo, Lamsayah alega que la opción más aconsejable es, sin duda alguna, almacenar esa energía en baterías instaladas de manera local, y es un punto de vista compartido por otros expertos del sector.

Hoy en día, con los nuevos modelos de batería, es posible almacenar una gran cantidad de energía que podemos usar a lo largo de todo el día, lo que reducirá nuestro consumo de la red a 0; algo especialmente notable en las horas punta en las que el precio de la electricidad está más alto.

En cambio, el precio al que las comercializadoras pagan el kilovatio hora vertido como excedente suele ser significativamente inferior al coste de la electricidad que se consume, incluso en las horas valle.

Lamsayah también se centra en la elección del equipamiento adecuado. En el ámbito climatológico, el experto aconseja combinar los paneles fotovoltaicos con sistemas de aerotermia, aunque recomienda priorizar esta última instalación para optimizar la eficiencia térmica de la casa en caso de que no podamos instalar ambas al mismo tiempo.

No todas las instalaciones de placas solares vienen con baterías, por supuesto, y de hecho, no es estrictamente necesario que las tengamos. El experto cree que depende de nuestro perfil de consumo. Si nuestro consumo se concentra en las horas diurnas, cuando los paneles capturan más energía, puede que no nos merezca la pena la inversión adicional por el momento.

El ejecutivo también habla de otros detalles, como la importancia de apostar por marcas premium y contar con instaladores profesionales cualificados. En cambio, considera que no existe una gran diferencia entre elegir marcas europeas o chinas, ya que en primer lugar, la mayoría de las placas ya provienen del país asiático.