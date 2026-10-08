Los expertos coinciden: "Limitar la carga del móvil al 80% salva la batería de tu móvil, después de 3 años estará como nueva"

El precio de los smartphones nuevos sigue subiendo, como resultado de la escasez de componentes básicos como la memoria RAM por la alta demanda de la IA. Eso ha llevado a muchos usuarios a darse cuenta de que van a tener que usar su móvil durante más tiempo.

En estas circunstancias, es una buena idea comprar una funda y un protector de pantalla para que nuestro teléfono dure lo máximo posible, pero hay un componente que es más importante y que se desgasta con el uso: la batería.

Las baterías de iones de litio sufren un desgaste continuo que no se puede evitar, y tarde o temprano, vamos a tener que llevar el móvil al servicio técnico para cambiarla; pero sí que podemos retrasar lo máximo posible ese gasto.

No recargues el móvil más del 80%

Una de las cosas que podemos hacer es desconectar el móvil del cargador cuando la carga alcance el 80%; de hecho, es tan útil que tanto los iPhone como los móviles Android ya tienen una función que lo hace de manera automática.

Aunque pueda parecer un sacrificio absurdo perder el 20% de nuestra autonomía, puede tener mucho sentido a largo plazo. Las baterías alcanzan una alta tensión cuando todas las celdas están recargadas, lo que termina acelerando la degradación química; como resultado, las celdas se vuelven inservibles y perdemos capacidad.

Al tener celdas 'libres', liberamos esa tensión y se reduce el desgaste químico, además de evitar reacciones químicas secundarias no deseadas. Y aunque todo esto parezca mucha teoría, en realidad ya se ha puesto en práctica.

La función de limitar la carga al 80% en realidad ya lleva tres años con nosotros, y recientemente en MacRumors decidieron probar si había dado resultado. El especialista tenía un iPhone 15 Pro Max, un iPhone 16 Pro Max y un iPhone 17 Pro Max, todos con la función activa y usados de manera habitual para pruebas.

Los resultados fueron llamativos. Después de 36 meses de uso y 369 ciclos de carga, el móvil más viejo mantuvo una capacidad del 88% en su batería, por lo que está prácticamente nueva y no debería notarse en el día a día.

En el caso del iPhone 16 Pro Max, el desgaste fue de apenas el 93% después de 343 ciclos. Con el iPhone 17 Pro Max, al tener una batería de mayor capacidad, el experto no tuvo que recargarla tanto y por lo tanto no tuvo tantos ciclos de recarga, 277, pero aún así que haya mantenido un 97% de capacidad (prácticamente lo que tenía de fábrica) es sorprendente.

Los verdaderos beneficios se notarán en el tercer año de uso; según los datos de los fabricantes, cuando no existía esta función y todo el mundo recargaba al 100% de capacidad, era habitual que la salud de la batería se situara por debajo del 80% después de 36 meses.

Por supuesto, no todo el mundo puede vivir usando únicamente el 80% de la batería cada día. Por eso, puede que nos compense activar la función de "Carga optimizada" o "Carga inteligente" de nuestro móvil, que recarga la batería hasta el 80% hasta el momento en el que necesitamos el dispositivo, y entonces lo recarga al 100%.

De esta manera, pasamos el menor tiempo posible con la batería al máximo pero ganamos horas de uso del móvil. Otra opción es desactivar manualmente el límite del 80% en los días que necesitamos toda la batería.