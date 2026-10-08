Los expertos coinciden: un buen centrifugado en la lavadora es la clave para ahorrar energía y dinero con la secadora en otoño

El descenso brusco de las temperaturas y la llegada de frentes húmedos cambian drásticamente las rutinas en los hogares durante el otoño.

Secar las prendas al aire libre se vuelve una tarea lenta y casi imposible, obligando a los usuarios a depender de los electrodomésticos de secado térmico, como las secadoras.

Estos aparatos tradicionalmente generan preocupación por su impacto directo en la factura eléctrica.

Sin embargo, los expertos en eficiencia energética de Indesit lanzan un mensaje muy claro en esta época del año: la optimización del gasto no depende de restringir el uso de la secadora, sino de comprender cómo interactúa con el resto de la zona de lavado para maximizar su rendimiento tecnológico.

El mayor secreto para contener el gasto económico no se encuentra dentro del tambor de aire caliente, sino en el equipo que utilizamos justo antes.

Tal y como señalan los especialistas, el ahorro real comienza directamente en el panel de mandos de la lavadora.

Configurar un programa de centrifugado que alcance la máxima velocidad permitida por cada tejido es la maniobra técnica más eficaz para proteger el bolsillo.

Este proceso mecánico de rotación a altas revoluciones expulsa un enorme porcentaje del agua retenida en las fibras.

Una secadora Bosch Omicrono

Extraer agua mediante fuerza centrífuga es siempre infinitamente más barato que intentar evaporarla encendiendo resistencias de calor, reduciendo la carga de trabajo de la secadora de manera drástica.

Una vez que la colada ha perdido gran parte de su humedad, el proceso se traslada a la secadora, donde la tecnología toma el relevo.

En este punto, los técnicos aconsejan evitar la tentación de introducir demasiada ropa de golpe para intentar ahorrar ciclos.

Sobrecargar el tambor bloquea la correcta distribución del flujo termodinámico.

El aire caliente necesita circular libremente entre los textiles para poder capturar la humedad restante.

Si el habitáculo está atestado, el motor eléctrico y las resistencias se ven obligados a funcionar al máximo de su capacidad durante periodos muy prolongados.

Esto anula por completo el ahorro conseguido en la fase anterior y dispara el consumo de luz.

Para completar esta estrategia de máxima eficiencia, el último eslabón de la cadena reside en la clasificación inteligente de las prendas.

Mezclar diferentes tipos de materiales en un mismo ciclo es un error frecuente que penaliza el rendimiento técnico.

Las secadoras modernas operan mediante precisos sensores de humedad que ajustan el tiempo de actividad en tiempo real.

Si combinamos prendas ligeras con otras muy gruesas, los algoritmos mantendrán el motor activo hasta detectar que la pieza más pesada está completamente seca, desperdiciando recursos.

Aplicar esta sinergia entre lavadora y secadora para simplificar las tareas cotidianas es la fórmula definitiva para conquistar el otoño cuidando tanto de la ropa como de la economía familiar.