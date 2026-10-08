Un experto en reformas avisa: "El horno con microondas combinado es la mejor opción si hay poco espacio en tu cocina"

Conseguir espacio libre en una cocina pequeña suele ser un verdadero dolor de cabeza. Para evitar acumular demasiados aparatos en la encimera, la solución más práctica es apostar por electrodomésticos que cumplan varias funciones a la vez.

Así lo recomienda Miguel Gómez, experto del estudio de reformas For+, quien ha compartido en TikTok la estrategia que ya aplica en sus proyectos, centrándose en el horno con microondas combinado.

A través de un vídeo directo y visual, el especialista explica las ventajas de unificar dispositivos para ganar comodidad en el día a día.

Para ilustrarlo, el creador de contenido enseña un diseño limpio y explica su filosofía de trabajo: "Mirad, una forma de ahorrar espacio que últimamente estamos enseñando todos los días y haciendo en todos los proyectos".

Señalando la encimera, destaca haber eliminado obstáculos visuales: "Mirad qué bonito se ve este ambiente, este trocito, pero que he despejado de otro electrodoméstico".

La gran clave de este diseño reside en un solo aparato que integra dos funciones esenciales. "Este horno es un horno microondas", revela.

Aunque esta tecnología combinada a veces genera dudas iniciales, el experto defiende rotundamente su rendimiento: "Bien, aquí hay una controversia tremenda".

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Inmediatamente añade que en el mercado actual "hay un montón y funcionan superbién". De hecho, garantiza la satisfacción total asegurando que "este cliente nos diría lo maravilloso que es".

Para demostrar su manejo en el día a día, Gómez simula calentar comida tocando el panel frontal: "Básicamente, en este caso, por ejemplo, encendemos, ¿vale? Y tenemos programas".

Su uso resulta sumamente intuitivo para cualquier usuario. "Ahora mismo lo tenemos en modo microondas", señala.

Luego detalla el proceso cotidiano de calentamiento: "Especifico el tiempo que quiero, por ejemplo, y digo: bueno, pues quiero un minuto. Y le doy a encender".

Su conclusión sobre esta primera función es tajante: "Es un microondas, ya está, es un microondas".

Sin embargo, la magia técnica ocurre al cancelar este modo rápido: "Pero paro. Vale, digo, eh, se acabó. Okey, lo apago".

En ese preciso instante, el dispositivo se convierte en un sistema de cocción tradicional.

"Y ahora digo: 'No, quiero hacer un asado'", relata el profesional de For+, recreando cómo hornearía: "Me preparo mi asado, lo cojo y una vez que está el asado, lo meto en su bandeja, que la he cogido de los cajones de aquí abajo, sin problema".

La pantalla despliega entonces todo su potencial culinario: "Programo y como veis, pues tengo programas, pues programa de descongelación, programa de turbo, programa de parrilla superior, doble, triple, cuádruple...".

La propuesta de Miguel Gómez demuestra definitivamente que el diseño compacto no sacrifica prestaciones gastronómicas.

"Como veis, es un horno normal y corriente, que cuando termino lo dejo despejado para poder ser microondas y de esa forma, cuando está limpio, pues lo dejo en el cajón de abajo", resume.

Esta inversión tecnológica resulta ideal para cocinas que necesitan optimizar cada centímetro, ya que la gran ventaja radica, en sus propias palabras, en "ahorrar un electrodoméstico, una posibilidad de limpiar, etcétera".