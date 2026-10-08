Con la nueva normativa publicada en el BOE, este dato tendrá que ser incluido en los nuevos anuncios de alquileres. Más información:

España cambia las normas: el Gobierno abre una web para saber cuánto deberías pagar por el alquiler de tu vivienda

El Gobierno ha publicado en el BOE una nueva normativa que puede cambiar la manera en la que los españoles eligen su próxima vivienda de alquiler. Desde hoy, las compañías inmobiliarias tendrán que incluir el índice de referencia.

Este es un nuevo dato que a partir del 8 de octubre tendrá que ser incluido en los anuncios de viviendas en alquiler, aunque únicamente afecta a viviendas en zonas declaradas como tensionadas.

Sin embargo, nada nos impide acceder a este dato sobre nuestra vivienda o sobre un piso en el que estemos interesados; el Ministerio de Vivienda ya cuenta con el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda que es público y podemos consultar cuando queramos.

Cómo saber el precio de alquiler de un piso

La página web del Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda es muy sencilla de usar, y sólo requiere uno de dos datos: la referencia catastral, que se puede obtener en la Sede electrónica del catastro, o bien la dirección completa; la propia página nos recomendará direcciones conforme la escribamos.

Una vez introducido este dato, puede que se nos pidan otros, como la clase energética del piso, o que completemos la información de la vivienda como por ejemplo, si contamos con ascensor, plaza de aparcamiento, si el inmueble está amueblado o si tenemos acceso a una piscina comunitaria u otros añadidos.

En base a eso, la página calculará un rango de precios de alquiler apropiados para la vivienda. Un detalle muy importante es que esta horquilla de precios es orientativa y no tiene base legal; es decir, que no podemos usarla para reclamar un alquiler más bajo.

Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda Ministerio de Vivienda Omicrono

De la misma manera la renta máxima que se incluye no tiene en cuenta otros factores como las condiciones concretas del contrato, por lo que sólo debe usarse como un valor orientativo.

Sin embargo, lo que sí podemos hacer es tomar decisiones más informadas sobre nuestra decisión de aceptar un contrato de alquiler; también nos sirve para intentar negociar con el arrendador por una nueva cuota.

Esta herramienta nos servirá para saber si nuestra vivienda se encuentra en una zona declarada como tensionada por la administración; son aquellas en las que el acceso a la vivienda es especialmente difícil por varias razones, especialmente por el precio, y son las que tienen un límite legal a la renta, que en ese caso sí que podemos reclamar.

En definitiva, esta es una de esas páginas que siempre deberíamos tener guardada en los marcadores, especialmente si vivimos de alquiler y tenemos planeado mudarnos próximamente, porque puede servir para hacernos una idea de qué zonas pueden interesarnos más.