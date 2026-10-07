Pau Blanch, experto en cocinas: "Una reforma básica cuesta unos 10.000 €, pero la opción media llega hasta los 20.000 €"

La reforma de la cocina es una de las intervenciones más deseadas y económicamente exigentes para los propietarios en España.

Al ser el núcleo del hogar, actualizar este espacio requiere una inversión que suele generar incertidumbres antes de la obra.

Para arrojar luz sobre el coste y evitar sobresaltos, el experto en cocinas Pau Blanch ha publicado un análisis en TikTok donde desglosa las franjas de precios y ofrece las claves para planificar esta transformación con éxito, visualizando el diseño antes de la reforma.

Al establecer el punto de partida económico, divide el mercado en tres grandes categorías, advirtiendo que no todas las cocinas son iguales y existe una clara distinción según los acabados.

Según detalla en su publicación sobre el mercado nacional, "En España una cocina básica puede costar unos 10.000 euros".

Para evitar falsas expectativas, Blanch matiza que en este nivel hablamos de espacios pragmáticos: "Ahí hablamos de algo sencillo: muebles correctos, encimera normalita y sin volverte loco en los materiales".

Esta opción resulta ideal para quienes buscan renovar priorizando la funcionalidad esencial mediante componentes estándar sin comprometer su presupuesto.

@tucocinaconpau Antes de reformar tu cocina, deberías saber esto. 👀 No es lo mismo buscar una cocina básica, una opción media completamente funcional o una cocina más premium con materiales y soluciones superiores. En este reel te explico qué rangos de precio puedes encontrar en España y cómo puedes visualizar tu cocina antes de lanzarte a la obra. Sígueme para aprender a sacarle el máximo partido a tu cocina. ♬ sonido original - Pau Blanch | Experto en cocina

Sin embargo, gran parte de los hogares demanda un mayor equilibrio entre la calidad, la durabilidad y el diseño estético.

Al abordar el siguiente escalón, el experto plantea directamente: "¿Y una cocina media? Eso suele estar entre 10.000 y 20.000 euros y ahí ya te quedaría algo totalmente funcional y completo".

Por otro lado, para quienes buscan la excelencia total, la factura crece.

Blanch aclara la duda entre los usuarios más exigentes: "¿Y si quiero algo más premium? Entonces de 20.000 para arriba", justificando este salto por la incorporación de materiales de alta gama, acabados exclusivos y tecnología.

Más allá del desembolso, el profesional insiste en que el éxito radica en la fase previa. Visualizar tu cocina antes de iniciar los trabajos es fundamental para asegurar que el resultado final se ajuste a tus expectativas y necesidades.

Por ello, recomienda utilizar herramientas que permitan previsualizar la distribución, desde simples bocetos hasta programas de diseño 3D.

Las tendencias actuales, que apuntan hacia modelos modernos, cocinas lineales y toques industriales, requieren de esta planificación exhaustiva.

Finalmente, recuerda que el objetivo de esta inversión económica no debe limitarse únicamente a la estética visual, sino que debe considerar de forma primordial la ergonomía diaria y la eficiencia.

Una cocina bien diseñada, con una correcta selección de electrodomésticos y soluciones a medida que se adapten a las dimensiones del hogar, puede mejorar significativamente la experiencia culinaria.