Los expertos coinciden: "Secar la ropa cuando llueve es más caro con un deshumificador, más barato con una secadora"

Es posible que estos días de lluvia nos hayan hecho darnos cuenta de que necesitamos alguna solución para secar la ropa, ya sea porque un chubasco nos la ha mojado o porque acabamos de hacer la colada y no podemos tenderla.

En el mercado hay varias alternativas para secar la ropa cuando el tendedero exterior no está disponible, aunque evidentemente, aparte de un tendedero normal y corriente, todas nos van a costar algo de dinero; sin embargo, no todas son igual de eficientes.

En Selectra han hecho una comparativa de diferentes electrodomésticos dedicados a secar la ropa, y los resultados pueden ser sorprendentes; y es que, aunque las secadoras tienen mala fama por gastar mucho, en la práctica muchas alternativas son peores.

Cómo secar la ropa gastando poco

Hay que aclarar que no todas las secadoras son iguales, y las más nuevas que usan bomba de calor son muchísimo más eficientes que las secadoras de condensación que no tienen este componente.

De hecho, según los datos de los investigadores, la secadora de condensación gasta más del triple que una de bomba de calor; incluso comparando modelos de la misma marca, una secadora de bomba de calor consume 1,40 kWh y una de condensación, 4,71 kWh para secar la misma cantidad de ropa, 8 kg.

Eso puede inflar la factura de la luz muy rápidamente; con los precios de los últimos meses, la bomba de calor hubiera gastado 26 euros con tres coladas por semana, mientras que la secadora de condensación llegaría a los 86 euros.

Pero esas no son las únicas opciones que tenemos. Un aparato llamativo es el tendedero eléctrico, que calienta las barras para eliminar la humedad de la ropa colgada; y aunque no lo parezca, es sorprendentemente eficiente.

Dependiendo del modelo, tendremos diferentes niveles de potencia como 300 W o 220 W, pero por lo general, esto representa un gasto de entre 5 y 7 céntimos de euro por cada hora de uso.

El problema con estos dispositivos es que los fabricantes no aclaran exactamente cuánto tiempo debemos dejar la ropa para secarla completamente, ya que puede haber muchas variaciones dependiendo de la temperatura de la habitación o de si hay corriente.

Como mínimo, un tendedero eléctrico siempre va a ser mejor que una secadora de condensación, pero la cuestión de si es mejor que una secadora con bomba de calor dependerá del tiempo que tarde; si son más de cuatro horas y media, la secadora seguramente salga ganando.

En el otro extremo tenemos al producto que peores cifras ha dado, el deshumidificador. Aunque secar la ropa no es su función principal, mucha gente lo usa para ese cometido porque es capaz de eliminar la humedad del ambiente y sacar aire seco.

Sin embargo, eso lo hace muy poco eficiente, ya que la colada suele mantener aún elevados niveles de humedad después del lavado, por lo que el aparato tendrá que funcionar durante muchas horas y a alta potencia.

Como resultado, el deshumidificador no tiene esperanzas de vencer a la bomba de calor incluso en las mejores condiciones, con un coste mínimo de entre 43 y 57 céntimos por colada y con temperaturas más bajas es incluso peor.