La VPN crea una especie de túnel secreto entre el dispositivo e internet y envuelve la información en un código secreto. iStock.

Herramientas desde 2 € al mes con redes de más de 6.000 servidores en 140 países para evitar parones y caídas de red.

Los expertos coinciden: estas son las 10 mejores VPN de 2026 para proteger tus datos y navegar seguro en España

Navegar por internet implica dejar un rastro constante de datos personales, historial de búsqueda e información sensible.

Ya sea al conectarse a una red WiFi pública, teletrabajar desde casa o intentar acceder a plataformas de entretenimiento cuando se está de viaje, contar con una red privada virtual (VPN) se ha convertido en una herramienta de ciberseguridad imprescindible.

Para elegir la que mejor se adapte a nuestras necesidades, hay que tener en cuenta factores clave como la velocidad de conexión, la solidez del cifrado, la privacidad auditada y los precios reales del mercado.

Las 10 VPN de esta guía, en detalle

VPN Lo más destacado Condiciones Enlace PureVPN •Desde 1,85 €/mes en el plan de 2 años

• Más de 6.000 servidores

• Hasta 10 dispositivos a la vez Plan de 2 años, 50,22 € por 27 meses. Garantía de devolución de 31 días. Ver oferta IPVanish •Desde 2,24 €/mes en el plan de 2 años

• Dispositivos ilimitados con una sola cuenta

• Aplicaciones para Amazon Fire TV y Android TV Plan de 2 años, 53,78 € los dos primeros años. Garantía de 30 días en los planes anual y bianual. Ver oferta NordVPN •Desde 3,49 €/mes en el plan de 2 años

• Más de 6.400 servidores en más de 110 países

• Hasta 10 dispositivos Plan de 2 años con 3 meses extra.Garantía de 30 días. Ir a la web Surfshark •Desde 2,49 €/mes en el plan de 2 años

• Más de 4.500 servidores en más de 100 países

• Dispositivos ilimitados Garantía de 30 días. Ir a la web ExpressVPN •Desde 2,99 dólares/mes en el plan de 2 años

• Servidores en 113 países

• Hasta 14 dispositivos Plan de 2 años con 4 meses extra.Garantía de 30 días. Ir a la web Proton VPN •Desde 3,49 €/mes en el plan de 2 años

• Más de 20.000 servidores en más de 140 países

• Hasta 10 dispositivos Versión gratuita disponible. Garantía de 30 días. Ir a la web CyberGhost •Desde 1,99 €/mes en el plan de 2 años

• Servidores en 100 países

• Hasta 7 dispositivos Plan de 2 años con 2 meses extra. Garantía de 45 días, 14 en el plan mensual. Ir a la web TunnelBear •Desde 3,33 dólares/mes en el plan anual

• Servidores en 47 países

• Dispositivos ilimitados Versión gratuita con 2 GB al mes.Sin garantía de devolución. Ir a la web Norton VPN •49,99 € al año para 1 dispositivo

• Más de 2.800 servidores en 28 países

• Planes de 1, 5 o 10 dispositivos Garantía de 60 días en el plan anual. Ir a la web Hotspot Shield •Versión gratuita con 500 MB al día

• Servidores en más de 80 países

• Hasta 10 dispositivos Precio del plan Premium, consultar en la web.Garantía de 45 días. Ir a la web

Datos de precios, servidores y dispositivos comprobados en las webs oficiales el 18 de septiembre de 2026. ExpressVPN y TunnelBear solo muestran precios en dólares.

Las dos VPN por descubrir

Una de las opciones que recomiendan los expertos —por ser completa y una de las más baratas en el plan de dos años— es Pure VPN. Disponible desde 1,85 €/mes en el plan de 2 años (50,22 € por 27 meses); el plan mensual cuesta 12,36 €.

Pros:

Política de no registro auditada por KPMG de forma permanente.

Más de 6.000 servidores, con equipos ofuscados y preparados para P2P.

10 dispositivos y 31 días de garantía de devolución.

Contras:

El plan mensual es caro en comparación con los planes de uno y dos años.

Las aplicaciones resultan menos pulidas que las de algunas marcas más conocidas.

Otra alternativa es IPVanish que permite tener dispositivos sin límite. Está disponible desde 2,24 €/mes en el plan de 2 años (53,78 € los dos primeros años); el plan mensual cuesta 13,99 €.

Pros:

Dispositivos ilimitados con una sola cuenta.

Política de no registro auditada por Schellman en 2025.

Aplicaciones para Amazon Fire TV y Android TV.

Contras:

Sede en Estados Unidos, dentro de la alianza Five Eyes.

La garantía de 30 días solo cubre los planes anual y bianual, no el mensual.

Qué es una VPN y para qué sirve

Una VPN (Virtual Private Network) es un servicio de software diseñado para crear una conexión cifrada y protegida entre un dispositivo (ordenador, smartphone, tablet o Smart TV) y la red de Internet.

Al activarla, el tráfico de los datos deja de transitar de manera abierta a través del proveedor de servicios de internet y se redirige hacia un servidor remoto gestionado por la firma VPN.

Durante este proceso, la dirección IP real queda oculta y se sustituye por la del servidor al que el usuario se ha conectado.

Así es como se puede utilizar la VPN en casos cotidianos:

Privacidad y protección de datos: Se evita que terceros, operadoras de internet o las redes publicitarias rastreen la actividad y los hábitos de navegación.

y protección de datos: Se evita que terceros, operadoras de internet o las redes publicitarias rastreen la actividad y los hábitos de navegación. Seguridad en redes WiFi públicas: Cifra las contraseñas, bancas electrónicas y credenciales para evitar interceptaciones en redes abiertas de cafeterías, hoteles o aeropuertos.

en redes WiFi públicas: Cifra las contraseñas, bancas electrónicas y credenciales para evitar interceptaciones en redes abiertas de cafeterías, hoteles o aeropuertos. Acceso a contenidos en movilidad: Permite que el usuario se conecte a sus suscripciones de streaming (Netflix, Movistar Plus+, DAZN o Filmin) cuando se encuentra de viaje fuera del territorio nacional.

a contenidos en movilidad: Permite que el usuario se conecte a sus suscripciones de streaming (Netflix, Movistar Plus+, DAZN o Filmin) cuando se encuentra de viaje fuera del territorio nacional. Teletrabajo seguro: Garantiza el envío confidencial de documentos y el acceso a los servidores corporativos de la empresa de forma remota.

Cómo funciona una VPN

La VPN crea una especie de túnel secreto entre el dispositivo e internet y envuelve la información en un código secreto –conocido como cifrado– antes de que salga del móvil u ordenador.

El proceso es rápido y automático:

El dispositivo envía datos empaquetados y codificados. Esos datos viajan seguros por internet hasta llegar a un servidor de la VPN. El servidor descodifica el mensaje, lo entrega a la web que se quiere visitar y devuelve la respuesta empaquetada y protegida.

¿El resultado? Para cualquier página web o red social, el usuario está conectado desde la ubicación de ese servidor privado y no desde casa, manteniendo la dirección real oculta.

Cómo elegir la mejor VPN

Para elegir una VPN hay que tener en cuenta seis criterios clave:

Velocidad real y rendimiento de red: Codificar los datos consume un poco de línea. Es preciso buscar servicios con servidores rápidos que no reduzcan la velocidad más de un 5-15%.

y rendimiento de red: Codificar los datos consume un poco de línea. Es preciso buscar servicios con servidores rápidos que no reduzcan la velocidad más de un 5-15%. Seguridad y política no log auditada: Asegurarse de que la empresa no guarda el historial ni la IP.

y política no log auditada: Asegurarse de que la empresa no guarda el historial ni la IP. Precios y condiciones de renovación: Las ofertas promocionales suelen asociarse a planes de suscripción de 12 a 24 meses. Transcurrido este tiempo, la cuota de renovación suele incrementarse. Las cuotas oscilan entre los 2 y 13 euros mensuales.

y condiciones de renovación: Las ofertas promocionales suelen asociarse a planes de suscripción de 12 a 24 meses. Transcurrido este tiempo, la cuota de renovación suele incrementarse. Las cuotas oscilan entre los 2 y 13 euros mensuales. Países y servidores: Cuantos más servidores y ubicaciones tenga, menos se saturará la conexión y más fácil será conectarse en cualquier país.

y servidores: Cuantos más servidores y ubicaciones tenga, menos se saturará la conexión y más fácil será conectarse en cualquier país. Compatibilidad y dispositivos: Importante revisar que tenga app para todos los equipos y cuántos dispositivos pueden conectarse a la vez con la misma cuenta.

y dispositivos: Importante revisar que tenga app para todos los equipos y cuántos dispositivos pueden conectarse a la vez con la misma cuenta. Garantía de reembolso y ayuda: Un soporte al cliente 24/7 mediante chat directo garantiza la resolución inmediata de incidencias. Contar además con un margen de reembolso de 30 a 45 días permite poner a prueba la red sin compromiso.

VPN gratis vs VPN de pago

Mantener una red internacional de servidores de alta velocidad implica costes de infraestructura considerables.

Por ello, los servicios VPN completamente gratuitos suelen financiarse imponiendo restricciones severas o comercializando la información de los usuarios.

Las VPN gratuitas comerciales imponen habitualmente límites estrictos de datos (entre 500 MB y 2 GB al mes), restringen las ubicaciones disponibles a dos o tres países, reducen drásticamente la velocidad y bloquean el streaming.

Por el contrario, las VPN de pago de calidad financian su operativa mediante cuotas de suscripción transparentes, garantizando ancho de banda ilimitado, servidores rápidos, auditorías externas de privacidad y soporte continuo.

Para usos puntuales como revisar el correo o la banca online en redes públicas, existen modalidades gratuitas éticas impulsadas por firmas de pago.

Ejemplos de ello son las versiones básicas de Proton VPN (datos ilimitados pero con velocidad reducida y servidores en 5 países) o Hotspot Shield (limitada a 500 MB diarios), además de alternativas como Windscribe o hide.me.

El coste de una red privada virtual depende directamente del periodo de contratación elegido. Las estructuras de precios se dividen normalmente en suscripciones mensuales, anuales o bianuales. El rango de mercado habitual se sitúa entre los 2 € y los 13 € al mes.

Cómo activar una VPN paso a paso

Configurar una VPN en el ordenador o smartphone es un proceso sencillo que no requiere conocimientos técnicos previos:

Elegir el plan y registrarse: Entrar en la web oficial del servicio elegido, seleccionar el plan y crear la cuenta.

Descargar la aplicación oficial: Instalar la aplicación correspondiente al sistema operativo desde la web oficial o desde las tiendas oficiales de apps (Google Play o App Store).

Iniciar sesión: Abrir la herramienta e introducir las credenciales.

Seleccionar un servidor: Elegir la ubicación geográfica o pulsar ‘Conexión rápida’ para unirse automáticamente al servidor más cercano y veloz.

Comprobar la conexión: Acceder a cualquier página de verificación de IP para constatar que la ubicación pública muestra la IP del servidor remoto.

Preguntas frecuentes sobre VPNs ¿Es legal usar una VPN en España? Sí, el uso de VPNs es totalmente legal en España y en la mayoría del mundo. Se utiliza principalmente para proteger la privacidad de los datos personales y garantizar el teletrabajo seguro.



¿Qué información oculta exactamente una VPN? Oculta tu dirección IP real, tu ubicación geográfica exacta y el historial de páginas que visitas, impidiendo que proveedores de internet y redes publicitarias rastreen tu actividad. Preguntas sobre rendimiento y uso técnico.



¿Una VPN reduce la velocidad de mi conexión a internet? El cifrado de datos puede provocar una leve caída de velocidad. Sin embargo, las VPN de calidad limitan esta reducción a solo un 5-15%, siendo imperceptible en la navegación habitual.



¿Puedo instalar la VPN en varios dispositivos a la vez? Sí, la mayoría de los proveedores ofrecen aplicaciones compatibles con ordenadores, smartphones, tablets y Smart TV, permitiendo conectar múltiples dispositivos simultáneamente bajo una sola cuenta.



¿Cuáles son los riesgos reales de utilizar una VPN 100% gratuita? Muchas VPN gratuitas financian su infraestructura vendiendo los datos de navegación del usuario a terceros, recortando drásticamente la velocidad o imponiendo límites severos de datos (entre 500 MB y 2 GB al mes).

"Los expertos coinciden: estas son las 10 mejores VPN de 2026 para proteger tus datos y navegar seguro en España" es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Estafa.info.