Pau Blanch, experto en cocina: "La campana de extracción de toda la vida es eficaz, pero la de recirculación es más eficiente"

Elegir los electrodomésticos adecuados para la cocina se ha convertido en un punto clave tanto para el diseño del hogar como para el ahorro energético.

Aunque a simple vista muchas campanas extractoras puedan parecer prácticamente iguales, lo cierto es que funcionan de forma muy distinta según la tecnología que utilicen para tratar el humo y los olores.

En un análisis en la red social TikTok, Pau Blanch, experto en cocina, aclara las diferencias fundamentales entre las dos grandes opciones del mercado: las campanas de extracción tradicional y las de recirculación.

La opción convencional sigue presente en millones de hogares. Tal y como explica Blanch, se trata de "la de toda la vida" y su mecanismo es directo: "Funciona extrayendo el aire al exterior mediante un conducto".

Esta salida física la convierte en una alternativa "muy eficaz eliminando olores y grasas" durante la cocción.

Además de su capacidad de evacuación, uno de sus grandes puntos a favor es la practicidad en el día a día.

El especialista señala que "es muy fácil de mantener", ya que el usuario "solo tiene que desmontar periódicamente el filtro de grasas" y lavarlo con total comodidad, puesto que "se puede colocar directamente en el lavavajillas".

@tucocinaconpau Aunque visualmente pueden parecer iguales, funcionan de forma muy distinta. La campana de extracción elimina el aire al exterior, mientras que la de recirculación filtra y devuelve el aire limpio a la cocina. Y ojo, en muchos países europeos ya está prohibido instalar campanas con extracción al exterior, por lo que la recirculación se está convirtiendo en la opción más habitual. 👉 Guarda este post y sígueme para aprender más sobre el mundo de las cocinas. 📩 Escríbeme a tucocinaconpau@gmail.com ♬ sonido original - Pau Blanch | Experto en cocina

Si ya se cuenta con la preinstalación adecuada y se busca un sistema sin complicaciones técnicas añadidas, "extracción puede ser también una buena opción".

Por otro lado, la tecnología de recirculación plantea un enfoque diferente y más sostenible.

Estos equipos "no necesitan salida de aire al exterior", sino que "filtran el aire con filtros de carbón" para devolverlo completamente limpio a la estancia.

Al no depender de tubos ni de evacuaciones a fachadas, "siempre funcionan al 100% de sus prestaciones", ya que su rendimiento no se ve afectado por la longitud de los conductos o la instalación previa.

El gran valor añadido de este sistema reside en el aislamiento térmico del hogar.

Las campanas tradicionales, al expulsar el humo, terminan "evitando tener que coger el aire caliente de casa y echarlo al exterior", un problema que la recirculación soluciona de raíz. Por ello, "mejoran la eficiencia energética de la vivienda".

La tendencia hacia hogares con menor consumo energético está acelerando el uso de este tipo de sistemas en todo el continente.

De hecho, en países como Alemania es un estándar plenamente consolidado desde hace años para cumplir con los estándares de construcción eficiente.

Como resume el propio experto, la decisión final debe adaptarse a las prioridades de cada reforma: "Si buscas una vivienda con alta eficiencia energética, está claro: recirculación".

Ambas alternativas ofrecen ventajas claras, pero comprender su funcionamiento técnico es el primer paso para acertar en la cocina.