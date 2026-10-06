Un instalador advierte: "Con baterías modernas, conseguimos que el consumo eléctrico baje muy cerca a cero"

Ya es posible dejar la factura de la luz prácticamente en cero en España, y ya hay varios casos de hogares que lo han conseguido. El último ha sido compartido por un instalador de FaceTec, una empresa de Toledo.

Pese a que la casa en la que se ha realizado la instalación sigue conectada a la red, el histórico revela que ha tomado 0 kWh entre enero y octubre, ya que el sistema con placas solares y baterías ha cubierto el 100% de consumo durante ese periodo.

El eje central de la instalación es un sistema fotovoltaico equipado con un inversor de 10 kW de potencia, respaldado por una importante capacidad de almacenamiento distribuida en tres baterías de 16 kWh cada una, sumando un total de 48 kWh de reserva eléctrica.

Aunque parezca excesiva, esta capacidad de acumulación es la clave para optimizar el rendimiento de la instalación solar. En el modelo fotovoltaico tradicional, los excedentes de producción obtenidos por las placas durante las horas de más sol se vuelcan directamente a la red eléctrica pública, a cambio de una compensación económica.

Sin embargo, los expertos creen que esa compensación ya no merece la pena, y que sale mucho más rentable almacenar la energía generada para consumirla en las horas nocturnas o de mayor demanda, evitando 'regalar' el exceso de producción a las comercializadoras.

Esto se ha conseguido gracias a las nuevas baterías. El instalador afirma que las baterías modernas "no tienen nada que ver con lo que conocíamos hasta ahora". Su precio es mucho más bajo y por lo tanto, la inversión se rentabiliza en menos tiempo.

El salto generacional que han disfrutado las baterías en densidad energética y fiabilidad ha hecho viable la instalación de capacidades muy elevadas que hasta no hace mucho eran impensables, como los 48 kWh montados en este ejemplo.

Lo mejor es que esa energía abre la puerta a una mayor electrificación de los consumos del hogar. La vivienda cuenta con un punto de recarga Wallbox para el coche eléctrico, además de un sistema de aerotermia para la climatización mediante suelo radiante, aportando calefacción en invierno y refrigeración en verano.

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Aunque estas inclusiones incrementan de forma considerable la demanda de electricidad del inmueble, la producción fotovoltaica y la reserva acumulada absorben por completo ese gasto adicional.

Los datos mostrados en el vídeo corroboran esto. Durante el periodo monitorizado, la vivienda registró una producción fotovoltaica de 5,48 MWh, de los cuales, 2,73 MWh se destinaron a la carga de las baterías, obteniendo una descarga posterior de 2,45 MWh para cubrir el consumo de la casa.

Si el consumidor hubiera elegido llevar esa electricidad a la red eléctrica, el beneficio hubiera sido mucho menor. Según los comparadores, el excedente se paga de media a 0,06 euros el kWh en los mejores planes, y es un descuento en factura y no un ingreso.

En contraste, en el PVPC regulado el precio es más alto y cambia cada hora; la media diaria de estos días ha estado en 0,19627 euros el kWh, con un mínimo de 0,130003 euros. Pero por supuesto, el precio mínimo es por la noche, cuando el consumo cae.

Por eso, tener baterías que almacenen la energía sobrante de las placas solares tiene tanto sentido, porque nos permite usarla en cualquier momento del día.