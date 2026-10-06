Un ingeniero español avisa: "Si cargas el móvil toda la noche vas a perder aproximadamente unos 90 céntimos cada año"

Conforme la factura de la luz sube, cada vez más familias españolas empiezan a analizar cuánto consumen realmente sus aparatos, por si un cambio en los hábitos les pueda ayudar a rebajarla.

Por ejemplo, puede haber gente que haya dejado de cargar su teléfono durante toda la noche, pensando que ese es un gasto desmedido por todas las horas en las que el cargador permanece enchufado.

Sin embargo, la realidad es muy diferente. Como ha explicado el ingeniero Jaime Pla en un vídeo de TikTok, con la calculadora en la mano empieza a ser muy obvio que la mejor elección es cargar el móvil por la noche.

Cargar el móvil por la noche es bueno

Las cifras no mienten. Un adaptador de corriente estándar con conector USB-C consume aproximadamente 20 W, aunque eso puede variar mucho dependiendo del modelo que hayamos comprado.

Si conectamos ese cargador a un smartphone de gama alta, el tiempo necesario para completar la carga suele rondar las 2 horas; la mayoría de los dispositivos nuevos ya son compatibles con la carga rápida y soportan más de 20 W, pero hay que recordar que tanto el cargador como el móvil deben soportar la misma potencia máxima para realmente aprovecharla.

Si tenemos como base esos 20 W y los multiplicamos por las 2 horas de funcionamiento, para a continuación dividir el resultado entre 1.000, obtenemos un consumo energético de 0,04 kWh por cada recarga.

@suopmobile Estás perdiendo dinero: esto es lo que gasta tu cargador cada noche ♬ sonido original - suopmobile

Por supuesto, eso no nos dice mucho; es un dato que solo tiene sentido si aplicamos nuestra tarifa eléctrica en horario nocturno, cuando las tasas son muy inferiores. Esto también variará dependiendo de nuestro contrato y de las fluctuaciones del mercado.

En el momento de hacer el vídeo, el precio del horario nocturno se situaba cerca de los 0,06 euros, por lo que la cifra final es un gasto que no llega a los 0,90 euros anuales. Con las mejores tarifas actuales, que dejan el precio en los 0,09 euros, el resultado sería de 1,30 euros anuales.

Sea como sea, son cifras mucho más bajas de lo que tal vez podríamos esperar; por menos de lo que cuesta un café, estamos cargando nuestro móvil durante todo un año, algo que puede cambiar nuestra perspectiva.

Se trata de una cantidad irrelevante para el cálculo de la factura de la luz mensual, especialmente en comparación con los electrodomésticos del hogar; y por lo tanto, hace completamente recomendable cargar nuestro móvil de noche.

La clave, como siempre, se encuentra en adaptar nuestros hábitos diarios para aprovechar lo máximo posible las horas del tramo valle, donde el kilovatio hora alcanza sus precios más bajos del día.

No siempre es posible cambiar nuestras costumbres, por supuesto, pero en este caso concreto, recargar el móvil por la noche es algo que no va a afectar a nuestro horario ni a nuestro trabajo.