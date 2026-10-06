El aire acondicionado no sirve únicamente para el verano, y también podemos usarlo durante el otoño, pero con otra función. Más información:

Los expertos advierten: "No hace falta un deshumificador, el aire acondicionado de tu casa ya tiene esa función"

La llegada del frío y de las lluvias otoñales suele traer consigo un gran problema para el hogar: el exceso de humedad. Es algo más que una simple molestia, puede convertirse en un serio problema de salud por la formación de moho.

Ese es el motivo por el que los deshumidificadores se venden tanto durante esta época; estos aparatos filtran el aire eliminando las moléculas de agua que flotan y sueltan aire seco de manera continua.

Sin embargo, puede que al lector le sorprenda saber que es muy probable que no necesite un deshumidificador para eliminar la humedad del ambiente, y que de hecho, es muy posible que ya tenga un aparato capaz de hacer lo mismo: el aire acondicionado.

Cómo usar el aire acondicionado para deshumidificar

Eso es lo que explica un vídeo de TikTok publicado por Extrodomesticos Don Benito: los equipos de aire acondicionado cuentan con una función 'secreta' que les permite reducir la humedad del ambiente.

En la mayoría de los sistemas, esto se conoce como la opción "DRY", que suele estar presente en el mando a distancia con ese nombre o con el icono de unas gotas de agua.

#DonBenito #AireAcondicionado #ModoDry #humedad ♬ sonido original - Extrodomesticos Don Benito @extrodomesticos.d 💧 Tu aire acondicionado tiene una función que quizá nunca has usado… ¡y puede ayudarte con la humedad! Se llama DRY y hace que tu aire actúe como deshumidificador, reduciendo el exceso de humedad del ambiente y esa sensación pegajosa tan incómoda. 🙌 Busca en tu mando el modo DRY o el símbolo de la gota. Puede que tengas esta función en casa y ni lo sepas. 👀 📍 En Extrodomesticos Don Benito te enseñamos a sacar más partido a tus electrodomésticos. ¿Conocías esta función? 👇 Guarda el vídeo para cuando la necesites. #Extrodomesticos

Al seleccionar esta función, el aire acondicionado abandona su función de enfriado del aire y se concentra en secarlo, atrapando el agua y expulsándolo por el desagüe; de hecho, eso es algo que también hace cuando lo usamos normalmente para luchar contra el calor, pero con esta función podemos eliminar el agua del ambiente sin enfriar la casa al mismo tiempo.

El resultado, según los expertos, es que en términos de potencia de secado, un aire acondicionado iguala e incluso supera a muchos deshumidificadores portátiles independientes.

El experto en calidad del aire, Valentín Naranjo, también está de acuerdo, aunque él lo plantea más como una ayuda para deshumidificar el ambiente. En un vídeo publicado en su cuenta, explica cómo un deshumidificador puede no ser suficiente, pero que nuestro sistema de ventilación tiene la clave.

@valentin_naranjo ¿Crees que un deshumidificador es suficiente? Esconde más cosas de las que crees 🧐 Envíaselo a quien presume de deshumidificador. Sígueme para saber lo que realmente funciona. ♬ sonido original - Valentín Naranjo

En el vídeo, Naranjo explica que la eliminación del agua en suspensión en el aire es solo una parte de la ecuación, y que existe una importante diferencia entre simplemente secar el ambiente y renovarlo.

Un deshumidificador independiente será capaz de eliminar la humedad, generando litros y litros de agua en su contenedor interior, lo que nos puede engañar; podemos pensar que eso es lo único que tenemos que hacer para mejorar la calidad del aire.

Sin embargo, no podemos olvidar que el deshumidificador devuelve el mismo aire que ha absorbido a la misma estancia; en otras palabras, no sirve para renovar el aire, y por lo tanto, no servirá para eliminar olores ni luchar de manera eficiente contra el moho, advierte Naranjo.

Si hemos encendido el deshumidificador, pero notamos que el aire se sigue notando 'cargado' o que continúan los malos olores, puede que ese sea el motivo. En este caso, un equipo de ventilación es una mejor alternativa para renovar el caudal de casa y eliminar la humedad además del polvo.