Un experto en reformas avisa: "¿Qué necesidad tienes de tener una freidora de aire sobre la encimera que no sabes ni usar?"

Miguel Gómez, veterano diseñador de interiores con tres tiendas propias, examina en un vídeo de TikTok el encaje de las freidoras de aire en nuestras cocinas.

Las freidoras de aire o 'Air Fryer' se han coronado como el electrodoméstico tecnológico estrella de los últimos años. Prometen rapidez, comida saludable sin aceite y ahorro energético.

Sin embargo, en pleno auge de esta tendencia, orientada a conseguir hogares más eficientes, surge una voz experta que cuestiona su verdadera utilidad diaria frente a las grandes innovaciones que ya traen de fábrica los electrodomésticos integrados.

El problema oculto

A la hora de planificar una cocina moderna, la optimización de los espacios resulta innegociable. En este sentido, Gómez se muestra tajante al hablar de lo que denomina irónicamente "los bichos estos Air Fryer".

El especialista en reformas apunta directamente al caos logístico y visual que generan estos dispositivos sobre las superficies de trabajo de las casas.

#formascocinas #ByMiguelGomez ♬ sonido original - For+ By Miguel Gómez @formas_cocinas la alternativa perfecta a la freidora de aire en la cocina 🔥 Lo sentimos, pero había que decirlo: las air fryers sueltas nunca quedan bien. Son grandes, ocupan encimera, no caben en ningún cajón y muchas veces acaban en medio de la cocina como un trasto más. Y encima, si cocinas con ellas fuera de la zona de extracción, la campana no siempre llega a absorber bien los humos 🫠 ¿La solución? Apostar por electrodomésticos de ASKO @asko.es con función air fryer incorporada. ¿Team air fryer en encimera o team todo integrado? 🍟👇 #cocinasmurcia

"Este pedazo de cosa no queda bien en ninguna parte", señala en su vídeo.

Otro gran inconveniente destacado por el diseñador es la mala gestión de los olores. Al ser un aparato portátil, casi nunca se sitúa bajo la ventilación adecuada.

"No tiene cercanía de la campana, no aspiráis bien los humos", advierte.

Además, su enorme volumen penaliza el almacenamiento en los muebles convencionales: "Apenas puede meterse en un cajón porque casi que ni cabe".

La solución: los hornos multifunción

Ante las encimeras saturadas, el interiorista plantea una alternativa tecnológica mucho más lógica y estética.

Su pregunta invita directamente a la reflexión de los consumidores: "¿Qué necesidad tienes de tener un aparato sobre encimera que no sabes ni dónde poner ni cómo utilizarlo?".

Para Gómez, la respuesta radica en la propia evolución técnica del electrodoméstico rey.

"Realmente no hay necesidad de esto, porque ya existe este pedazo de aparato que es un horno", afirma categórico.

El diseñador detalla que el mercado actual ofrece modelos en tamaños estándar de 45 y 60 centímetros que cuentan con "función de Air fryer y mucho más".

Estos modernos hornos grandes integran cinco sistemas diferentes: cocción al vapor, microondas, formato combinado, horno multifunción y freidora de aire.

Las versiones compactas ofrecen exactamente lo mismo, exceptuando la opción de vapor.

El objetivo del experto no es atacar el estilo de vida saludable, sino promover un interiorismo doméstico que sea inteligente y práctico.

Como él mismo resume con gran acierto para cerrar el debate tecnológico: "Nadie renuncia al Air Fryer como cocción, pero no como aparato".

La alternativa integrada es igual de rápida y mucho más limpia. "Pones tus cositas en la bandeja perforada, la metes dentro, le pones la función Air fryer y voilà", concluye.

Así se logran recetas crujientes, sin humos molestos y manteniendo el orden visual intacto.