Uno de los investigadores con el papel pintado que absorbe la humedad y generar energía. Universidad de Binghamton

EEUU revoluciona el sector energético: crea una tecnología que convierte la humedad de una casa en electricidad

Un equipo de investigación de la Universidad de Binghamton, en Estados Unidos, ha presentado un avance científico capaz de transformar la forma en que alimentamos la electrónica del hogar.

Encabezado por el profesor Seokheun Sean Choi junto a los investigadores Guangya Yuan y Yang Gao, el grupo ha diseñado un papel pintado capaz de actuar como una red de diminutos generadores eléctricos.

La clave de esta innovación no radica en capturar luz solar ni en competir con los paneles fotovoltaicos tradicionales, sino en aprovechar el vapor de agua presente de manera continua en el aire de los edificios para producir energía limpia a pequeña escala.

El prototipo se encuadra en el campo de la 'papertronics' (o electrónica basada en papel) y utiliza generadores moist-electric (MEG), o de generación hidroeléctrica por humedad, impresos directamente sobre una base de papel, un soporte ligero, flexible y económico.

El proceso no requiere corrientes líquidas ni tuberías, ya que la estructura absorbe la humedad ambiental de forma pasiva. Para lograrlo, cada módulo experimental de 2 x 2 centímetros cuenta con una arquitectura muy precisa.

En los bordes dispone de glicerol para atrapar las moléculas de agua del ambiente, mientras que hacia el interior incorpora polivinilpirrolidona (PVP), un polímero que guía la humedad hacia una zona central tratada con cera que favorece la posterior liberación del vapor.

Este recorrido controlado genera una diferencia de concentración de iones que produce una corriente continua sin llegar a saturar el material.

Concepto del papel pintado capaz de absorber la humedad y generar energía eléctrica. Universidad de Binghamton Omicrono

Para comprobar cómo escala esta tecnología fuera de las celdas individuales, los científicos construyeron un panel de demostración compuesto por 1.596 unidades generadoras conectadas entre sí mediante circuitos impresos.

En ensayos individuales bajo condiciones de elevada humedad relativa, cercanas al 80 %, una sola celda alcanzó unos 0,34 voltios con una densidad máxima de potencia de 2,2 microvatios por centímetro cuadrado de electrodo.

Sin embargo, la prueba más reveladora llegó al simular ambientes interiores normales: al ensayar el panel completo con una humedad cercana al 38 %, el sistema alcanzó los 3,5 voltios.

Esta energía se almacenó en un condensador y permitió alimentar un teclado inalámbrico, ya que todo el conexionado en serie y paralelo queda oculto en la parte posterior de la pared.

Esta tecnología no busca sustituir instalaciones eléctricas convencionales, sino dar respuesta a la proliferación de sensores en los edificios inteligentes.

Hoy en día, una casa o centro de trabajo alberga cientos de detectores de temperatura, calidad del aire, dióxido de carbono u ocupación que consumen dosis mínimas de corriente.

Alimentarlos mediante este papel pintado evita la necesidad de instalar cableados complejos o reemplazar periódicamente miles de pilas contaminantes.

Además, las pruebas demostraron que el revestimiento actúa como un gestor pasivo de la humedad ambiental, logrando reducirla en ensayos de laboratorio del 38 al 32 % en apenas quince minutos.

Aunque el prototipo científico —publicado en la revista Advanced Energy Materials— requiere aún evaluar su durabilidad real, seguridad contra incendios y rendimiento frente al envejecimiento, abre la puerta a transformar las paredes en superficies arquitectónicas plenamente funcionales.