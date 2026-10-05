La UE lo confirma: España sufre la mayor subida del precio de la gasolina en Europa y aumenta un 8,2% en solo un mes

Llenar el depósito se ha convertido en una pesadilla en España durante el último mes analizado. Según Eurostat, el precio de la gasolina aumentó un 8,2% entre julio y agosto de 2026, el mayor incremento mensual registrado en cualquiera de los países que conforman la Unión Europea.

España quedó por encima de Rumanía, con una subida del 6,6%, Italia, con un 6,3%, y Chipre, con un 6,2%. En total, 22 de los 27 países de la UE registraron aumentos en el precio de la gasolina durante ese periodo.

El dato llega en un momento de fuerte presión sobre los carburantes en Europa. El Boletín Petrolero de la Comisión Europea, que recopila semanalmente los precios petrolíferos en todos los países de la UE, continúa registrando la evolución de los precios en los surtidores del continente.

La diferencia resulta especialmente llamativa al compararla con el conjunto de la Unión Europea. Durante agosto, la gasolina aumentó un 3,3% de media respecto a julio. Es decir, el incremento registrado en España fue más del doble que el promedio.

Sin embargo, no todos los países siguieron la misma tendencia. Tres miembros de la UE incluso registraron pequeñas bajadas: Hungría (-0,6%), Dinamarca (-0,3%) y Eslovaquia (-0,1%).

El diésel también se dispara en Europa

La gasolina no fue el único carburante que aumentó durante el mes de agosto, sino que el diésel registró una subida todavía mayor en el conjunto de la Unión Europea.

Según Eurostat, el precio del diésel aumentó un 8,3% entre julio y agosto, frente al 3,3% de la gasolina. La mayor subida tuvo lugar en Chequia, con un 14,3%, seguida de Bulgaria, con un 13,5%, y Luxemburgo, con un 12,3%.

Por tanto, España no experimentó la misma subida en el diésel, aunque no deja de ser llamativo el alto precio por litro en las gasolineras españolas y el revuelo, como consecuencia, en la ciudadanía.

Las estadísticas reflejan cómo el encarecimiento de los carburantes se está produciendo de forma escalonada. En julio, la gasolina ya había aumentado un 4,7% de media en la UE respecto a junio, registrando incluso una subida del 7,1%, también entre las mayores de Europa.

La comparación anual ofrece una imagen todavía más amplia. En agosto de 2026, los precios de los combustibles y lubricantes para transporte personal fueron un 23,8% superiores a los de 2025.

El aumento interanual se ha acelerado durante el verano: pasó del 13,7% en junio al 23,8% en agosto. 26 de los 27 países de la UE registraron precios superiores a los de un año antes.

Hombre frustrado repostando coche preocupado por los altos precios del combustible iStock

España, por tanto, combina dos datos distintos: durante agosto firmó la mayor subida mensual de gasolina de toda la UE, mientras que el incremento interanual de los carburantes y lubricantes fue inferior al de los países que encabezaron dicha clasificación.

El Boletín Petrolero de la Comisión Europea seguirá ofreciendo cada semana la evolución de los precios en los surtidores de los Estados miembros, con los últimos datos publicados el pasado 24 de septiembre.