España da una lección: pone en marcha una gran planta solar capaz de producir energía para casi 200.000 viviendas

España continúa con su migración a las energías verdes, lo que irremediablemente pasa por una mejora en la infraestructura de generación fotovoltaica: la compañía X-Elio ha puesto en marcha de manera oficial la instalación Lorca Solar.

La nueva planta solar está situada en la pedanía de Zarcilla de Ramos, dentro del término municipal de Lorca, Murcia. Se trata de la mayor planta fotovoltaica de X-Elio en España hasta la fecha, un ambicioso proyecto que inició su desarrollo de manera formal hace 14 años y ha requerido una inversión económica de 335 millones de euros.

El complejo cuenta con una potencia instalada de 368 megavatios, y abarca una superficie total superior a las 760 hectáreas. Según las estimaciones de la empresa, la planta generará unos 683.374 MWh de energía limpia cada año.

Esa es una cifra que equivale aproximadamente al consumo eléctrico anual de 196.000 hogares, lo que sirve para hacernos una idea de la magnitud del proyecto.

La ejecución del proyecto ya ha tenido repercusiones directas en el mercado laboral y comercial de la zona, según ha recalcado el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas Ayala.

Lucas ha explicado que más de 600 operarios que han trabajado en la construcción de la planta procedían de municipios colindantes. Adicionalmente, el proyecto contó con la intervención directa de más de 80 pequeñas y medianas empresas con sede en la comarca.

Apertura de Lorca Solar X-Elio Omicrono

Para la explotación comercial de la electricidad generada, una parte de la producción de Lorca Solar se ha vinculado a acuerdos de compra de energía a largo plazo, conocidos en el sector como PPAs (Power Purchase Agreements).

Entre las corporaciones compradoras, figuran firmas como Thermo Fisher Scientific, GSK, Haleon, Gilead Sciences y The Sherwin-Williams Company. La financiación de la instalación contó con el respaldo bancario de entidades como Banco Santander, Unicaja y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

X-Elio presume que Lorca Solar ha sido diseñada desde el principio para integrar la generación de energía renovable con el entorno natural y social.

De las 760 hectáreas, 400 han sido dedicadas a medidas para el mantenimiento de la biodiversidad, como la compatibilización con el pastoreo ovino para controlar la vegetación baja y prevenir incendios, el fomento de parcelas para aves esteparias y rapaces, y la instalación de refugios para la fauna autóctona.

La compañía también ha anunciado iniciativas para crear oportunidades para los vecinos, incluyendo entrenamiento certificado en proyectos fotovoltaicos y prevención de riesgos laborales, además de la instalación de placas solares en colegios y edificios públicos.

Con la apertura de esta instalación, X-Elio ya tiene 14 plantas fotovoltaicas operativas en la región de Murcia, sumando un total de 846 MW de capacidad en el territorio.