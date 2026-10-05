Ángel, experto: "Ni se te ocurra comprar un cargador sin revisar esos 5 símbolos si no quieres que arda tu casa"

Hoy en día, la inmensa mayoría de los teléfonos ya no vienen con un cargador en la caja, obligando al usuario a comprar uno por separado; esa es una subida de precio en la práctica, ya que los cargadores oficiales suelen ser bastante caros.

Eso nos puede llevar a buscar un cargador barato en cualquier 'chino' o una tienda de importación; sin embargo, debemos tener en cuenta que podemos llevarnos un susto mortal por ahorrarnos unos pocos euros si el cargador echa a arder mientras lo estamos usando.

Como ha compartido el experto Ángel Blázquez en el canal de Electroangel, los símbolos que vemos en las cajas y los productos de electrónica no están ahí por burocracia, sino para garantizar la seguridad durante su uso.

Blázquez llega a advertir "Ni se te ocurra comprar un cargador" sin antes revisar que tiene esos símbolos.

El primer sello indispensable es el símbolo CE de la Unión Europea, que indica que el dispositivo ha pasado por los controles de seguridad y protección medioambiental exigidos por la legislación comunitaria.

Si un cargador no tiene este símbolo, es que no ha pasado por ninguna revisión de ningún tipo, lo que debería hacernos sospechar inmediatamente de que no es un producto de calidad; o bien el fabricante no ha sido capaz de pasar los controles, o no quiere pasarlos por algún motivo.

El segundo símbolo que deberíamos comprobar es un círculo con números romanos en su interior, habitualmente "VI". Este indicador hace referencia al nivel de eficiencia energética del cargador.

Cuanto mayor sea la cifra representada, menor será la cantidad de energía eléctrica desperdiciada en forma de calor residual. Un número bajo significa que el cargador se calienta en exceso, lo que afecta a los componentes internos, provocando problemas con el uso.

El tercer gráfico es el icono de una casa, que indica que el accesorio está diseñado exclusivamente para entornos domésticos. Eso significa que no deberíamos usarlo al aire libre o en zonas con humedad, ya que se puede producir un cortocircuito.

El símbolo del doble cuadrado, con un cuadrado pequeño dentro de otro más grande, identifica los dispositivos catalogados con aislamiento de clase 2; su presencia garantiza que, en caso de fallo o avería, la descarga no se transmite a la carcasa exterior ni al dispositivo, protegiendo al usuario de sufrir descargas eléctricas.

Por último, los últimos modelos de cargador incluyen un código QR impreso en alguna parte, que al ser escaneado con un móvil permite verificar la autenticidad del producto y comprobar la información oficial del fabricante.

Por lo tanto, la presencia del código QR nos dará la tranquilidad de que el fabricante es una empresa registrada y el producto no tiene una procedencia dudosa de fábricas no reguladas.