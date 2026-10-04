Los expertos informáticos alertan: "Una subida de 10 grados hace un 23% más probable que el disco duro falle"

Cuando pensamos en el calor, pensamos en refrescarnos lo mejor posible, ya sea con un ventilador o con el aire acondicionado; pero nos podemos olvidar de que nuestros dispositivos electrónicos también sufren, y este sufrimiento se traduce en una vida útil más corta.

Un buen ejemplo lo tenemos en los discos duros, ese componente del ordenador que es olvidado hasta que falla y lo tenemos que cambiar (o hasta que lo llenamos y tenemos que borrar archivos, por supuesto).

Ahora, un exhaustivo estudio académico puede ayudarnos a retrasar lo máximo posible ese cambio; los investigadores han analizado los datos de operación de más de 443.000 discos duros del proveedor de almacenamiento Blackblaze durante un periodo de 12 años para evaluar su fiabilidad.

Las conclusiones del estudio confirman que la temperatura juega un papel más importante de lo que parecía en la degradación de los discos duros; en concreto, afirman que por cada aumento de 1 ºC en la temperatura media de funcionamiento, el riesgo de fallo del disco duro se incrementa en un 2,1%.

Por lo tanto, una diferencia de apenas 10 grados, algo que puede ser fácil de alcanzar en muchas situaciones, se traslada a una probabilidad de que la unidad falle de manera prematura en un 23%.

Por supuesto, que las altas temperaturas no son buenas para los componentes del ordenador es algo que sabe todo el mundo; pero hasta ahora no teníamos una demostración tan empírica de su efecto concreto en los discos duros.

Incluso si no tenemos las necesidades de un centro de datos, este estudio sigue siendo valioso para el consumidor medio, y deja clara la importancia de mantener una ventilación adecuada y un movimiento de aire correcto dentro de la torre de nuestro ordenador.

Debemos prestar especial atención al lugar en el que colocamos la caja del PC; situada en un rincón sin flujo de aire, encajado en el interior de un mueble cerrado o expuesto al calor directo de un radiador o de la luz solar, el sistema puede acumular un exceso de temperatura que puede resultar fatal para el disco duro.

Un ordenador portátil y un NAS Unsplash Omicrono

También deberíamos asegurarnos de limpiar nuestro ordenador a menudo, asegurándonos de que las entradas de aire no están tapadas por el polvo. El disco duro suele estar instalado en una zona en la que es más vulnerable a este tipo de problemas.

Este mantenimiento es incluso más crítico en dispositivos NAS de almacenamiento conectados a la red, que últimamente han ganado mucha popularidad en los hogares españoles para almacenar grandes librerías de vídeo mediante aplicaciones como Plex.

Estos dispositivos permiten albergar varios discos duros funcionando de manera continua y en un espacio muy reducido. Cuando Plex transcodifica vídeos en alta resolución durante un largo plazo de tiempo, es posible que la temperatura interna de las unidades aumente a niveles peligrosos.