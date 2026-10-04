Joven sorprendida viendo series o películas, sentada en el sofá, maravillada por la inesperada trama de la película iStock

Los expertos coinciden: la regla de los 10 años que te garantiza piezas para tu televisor aunque la tienda haya cerrado

El cierre de un comercio o la quiebra de una cadena de electrodomésticos suele generar incertidumbre entre los clientes que compraron allí sus dispositivos.

Cuando un televisor falla a los cuatro o cinco años de uso y la tienda donde se adquirió ya no existe, la primera reacción de muchos es dar el aparato por perdido o asumir que la reparación será imposible.

Sin embargo, la legislación de consumo en España establece una protección explícita que traslada la responsabilidad del soporte técnico directamente al fabricante o importador oficial del producto, independientemente de la situación del intermediario comercial.

La normativa en España, consolidada a través del Real Decreto Legislativo 1/2007 y sus posteriores actualizaciones sobre el Derecho a Reparar, deja claro que la relación de garantía y el suministro de componentes no depende exclusivamente de la tienda que vendió el producto.

En caso de cierre, concurso de acreedores o desaparición del establecimiento distribuidor, el consumidor tiene derecho legal a dirigirse directamente al fabricante o al importador oficial en España para exigir la subsanación de averías o la provisión de repuestos oficiales.

La regla de los 10 años

Para reducir la generación de residuos electrónicos, la normativa en España obliga a las marcas a garantizar la disponibilidad de piezas de repuesto durante un periodo mínimo de 10 años a partir de la fecha en que el modelo deja de fabricarse.

Los fabricantes deben mantener un catálogo activo de componentes críticos como fuentes de alimentación, placas principales o tiras LED de retroiluminación. Además, la marca no puede negarse a vender una pieza amparándose en que la tienda original cerró o en que el modelo está descatalogado comercialmente.

Joven viendo la televisión por la noche iStock

Si tu televisor necesita una reparación y el comercio donde lo compraste ha echado el cierre, el procedimiento legal para tramitar el repuesto consta de tres pasos sencillos.

En primer lugar, localizar el identificador del modelo. En la pegatina trasera del televisor figura el modelo exacto y el número de serie del dispositivo.

Después, contactar con el SAT oficial de la marca. Para ello, debes acceder a la web oficial del fabricante en España y contactar con el Servicio de Atención al Cliente mencionando el artículo de la Ley General de Consumidores sobre la provisión de recambios.

Por último, presentar prueba de compra o extracto. Aunque no conserves la factura de la tienda cerrada, un extracto bancario o el registro digital del producto ante la marca sirve para acreditar la titularidad del equipo.

Reclamar el catálogo de repuestos oficiales amparándose en la Ley de Consumidores es un trámite sencillo que garantiza la operatividad y el valor funcional de cualquier televisor adquirido en la última década.

Esta garantía decenal no solo protege la inversión económica del usuario, sino que refuerza el compromiso europeo con la sostenibilidad al evitar la sustitución prematura de dispositivos perfectamente reparables.