Los expertos coinciden: la función del horno que alcanza 500 ºC y puede disparar la factura de la luz

Hay una función del horno que puede ser un arma de doble filo: ahorra mucho tiempo a la hora de limpiar, pero tiene un coste energético que conviene conocer. Se trata de la pirólisis, un sistema de autolimpieza que eleva la temperatura del interior hasta unos 500 ºC para descomponer la suciedad.

La OCU explica que este proceso tiene el objetivo de deshidratar los restos de comida, grasa y azúcares acumulados en las paredes del horno hasta convertirlos en ceniza. Una vez finalice el programa, basta con retirarlos con un simple paño.

Sin embargo, no todo es coser y cantar, ya que su principal inconveniente está precisamente en la temperatura que necesita alcanzar. Según la organización de consumidores, un ciclo de pirólisis puede durar entre una y tres horas, lo que supone un consumo adicional de electricidad al mantener el horno funcionando a temperaturas tan elevadas.

La pirólisis funciona de una manera distinta a una limpieza convencional. En lugar de utilizar productos químicos, el horno aumenta progresivamente la temperatura hasta niveles capaces de descomponer los restos que han quedado adheridos en su interior.

Su consumo depende del modelo y del programa seleccionado. Algunos fabricantes como Bosch indican que sus funciones de pirólisis pueden utilizar entre 3,6 y 4,7 kWh por proceso de limpieza. La compañía también estima que un programa a máxima intensidad puede tener un coste aproximado de 90 céntimos por ciclo.

Cómo utilizar correctamente la pirólisis del horno

La cifra final depende del modelo del horno, del programa utilizado y del precio que cada hogar paga por la electricidad. Pese al riesgo de mayor consumo, la pirólisis resulta especialmente efectiva cuando el horno acumula grasa y suciedad difícil de eliminar con una limpieza convencional.

La OCU recomienda mantener el horno limpio después de utilizarlo, cuando los restos están más blandos y resultan más fáciles de eliminar. Además, también señala otros sistemas de limpieza como el vapor de agua, aunque funciona distinto a la pirólisis.

El usuario debe aprovechar los momentos en los que la electricidad sea más barata para reducir el impacto sobre la factura, aunque el ahorro dependerá realmente de la tarifa contratada.

Por tanto, los 500 ºC de la pirólisis no significan que el horno vaya a disparar automáticamente la factura de todos los hogares. El coste dependerá de la frecuencia con la que se utilice, el programa seleccionado y el precio de la electricidad, tres factores que pueden dictaminar cuánto termina suponiendo esta función en cada vivienda.