Un vendedor de coches: "El 90% de las personas no ha usado nunca este botón del coche y se están dejando entre 60 y 100 €"

¿Sabes para qué sirven todos los botones de la consola central de tu coche? Lo más probable es que haya alguno que no comprendas muy bien, como es el caso del botón de recirculación del aire.

Como afirman en el concesionario de coches de ocasión Todo Coches Elche, el 90% de las personas no ha pulsado nunca este botón, ni piensa mucho sobre qué es lo que hace; peor aún, puede usarlo sin saber por qué.

De hecho, según este vendedor, los conductores que nunca han pulsado este botón "se están dejando entre 60 y 100 euros", y para explicar por qué, primero debemos explicar qué es lo que hace.

Normalmente, la función de recirculación de aire está representada con la silueta de un automóvil y una flecha curva en su interior, y tiene un papel muy importante tanto para la eficiencia en la conducción como en la salud de los ocupantes.

Cuando el botón está apagado y la función de recirculación está desactivada, el coche aspira aire del exterior de manera continua, lo pasa por los filtros de aire del habitáculo y lo calienta o lo enfría mediante el sistema de climatización, antes de expulsarlo por las rejillas del salpicadero.

Al pulsar el botón de recirculación, el sistema cierra la entrada de aire externo mediante una trampilla electromecánica. En ese momento, el climatizador pasa a tomar el aire que ya se encuentra dentro del habitáculo del vehículo, haciéndolo pasar repetidamente por los conductos de ventilación.

Parece una diferencia nimia, pero es notable en muchos aspectos. Para empezar, si tenemos la función desactivada, nuestro coche va a meter aire sucio del exterior, incluyendo el humo del tubo de escape del coche que tenemos delante, el polvo de la carretera, etc.

#coches #compraventadecoches #concesionario ♬ original sound - Aria/niah @todococheselche ¿Usabas este botón o te acabas de enterar de para qué sirve? 👀 La recirculación de aire puede venirte muy bien cuando vas detrás de un camión, pasas por una zona con mucho polvo o notas olor a humo en la carretera. Actívala durante esos momentos para evitar que entre tanto aire de fuera al habitáculo. Eso sí: no conviene llevarla puesta siempre, especialmente si vais varias personas dentro o se empañan los cristales. ¿Tú lo utilizabas? Te leo en comentarios. #cochesdeocasion

Aunque es cierto que todos los coches cuentan con un filtro integrado en el sistema de ventilación, no es menos cierto que ese filtro necesita ser cambiado cada cierto tiempo, y mucho antes si solemos conducir por zonas sucias a diario, como una calle en obras o un camino de tierra, o si usamos mucho los túneles.

Cambiar ese filtro cuesta dinero, por supuesto, por lo que es importante pulsar el botón cuando conduzcamos en esas situaciones y cerrar el flujo de aire para que dure lo máximo posible y retrasar el cambio.

Además, el filtro no es capaz de atrapar absolutamente todas las partículas, por lo que no solo vamos a ahorrar dinero sino que vamos a cuidar nuestra salud.

Sin embargo, debemos tener mucho cuidado de no tener activado el botón de manera indefinida. Al sellar la entrada de aire exterior, los niveles de dióxido de carbono y de humedad proveniente de los propios ocupantes van a aumentar de manera constante.

Esto provoca empañamiento en los cristales en días fríos o lluviosos, y puede causar somnolencia o cansancio en viajes largos por la falta de oxígeno fresco. Por lo tanto, lo recomendable es activar el botón en periodos cortos de tiempo.