Los expertos advierten: "Ducharte mientras funciona este electrodoméstico puede ser mortalmente peligroso"

En la rutina de un hogar, es habitual intentar optimizar el tiempo realizando varias tareas domésticas de forma simultánea. Entre estas costumbres cotidianas, aprovechar el momento en el que se pone la lavadora para darse una ducha es una práctica muy extendida.

Sin embargo, la seguridad de las instalaciones eléctricas en presencia de humedad ha vuelto al centro de la discusión pública debido a diversos contenidos divulgativos que se han vuelto virales en redes sociales como TikTok.

Esta inquietud alcanzó una gran repercusión a raíz de las advertencias difundidas por el doctor Ralan, quien alertó sobre el peligro potencialmente mortal de ducharse mientras la lavadora está en pleno funcionamiento.

Según explica este profesional de la salud, el riesgo de sufrir una descarga eléctrica letal surge principalmente cuando ambos elementos comparten el mismo sistema de drenaje.

En caso de que el electrodoméstico sufra una pequeña fuga eléctrica o un fallo de aislamiento, la corriente puede propagarse a través del agua residual en circulación y alcanzar los pies descalzos de la persona que se encuentra en la ducha.

El peligro resulta especialmente crítico en inmuebles antiguos o en zonas rurales donde el cableado está deteriorado o las tomas de tierra no cumplen con la normativa vigente.

Aunque los electricistas tradicionales siempre han aconsejado no combinar el uso simultáneo de agua y electricidad, el debate técnico se ha intensificado a raíz de las opiniones expresadas por especialistas en electricidad.

Algunos técnicos destacan en los comentarios que las lavadoras modernas cuentan con aislamiento galvánico y bombas de desagüe de plástico, además de sistemas de protección como los interruptores diferenciales que cortan el suministro en milisegundos ante cualquier derivación a masa.

A pesar de las protecciones de los equipos modernos, la prudencia sigue siendo la mejor norma ante la posibilidad de un fallo simultáneo en las puestas a tierra o en la instalación de la vivienda.

Por este motivo, los expertos aconsejan esperar entre 30 y 40 minutos tras la finalización del ciclo de lavado antes de entrar en la ducha, tiempo suficiente para garantizar que el agua haya drenado por completo y que los componentes eléctricos del aparato se hayan enfriado.

Asimismo, para prevenir accidentes graves, es indispensable realizar revisiones periódicas del cuadro eléctrico e instalar dispositivos diferenciales de alta sensibilidad.

En definitiva, aunque las protecciones de los equipos modernos reducen las probabilidades de un accidente, la combinación de electricidad y agua en entornos húmedos sigue demandando la máxima preocupación.