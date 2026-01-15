¿Una sola pasada para acabar con la suciedad? Es posible con la F25 ACE Pro de Roborock

Roborock lanza la F25 ACE Pro la aspiradora que limpia en seco y húmedo sin esfuerzo

Limpiar el suelo es una tarea que es difícil esperar con ilusión. Sin embargo, ya no tiene por qué ser así. Roborock lanza en España la nueva F25 ACE Pro, una aspiradora en seco y húmedo diseñada para acabar con la suciedad más difícil de forma rápida y sin apenas esfuerzo.

Si por algo destaca esta aspiradora es porque incluye una tecnología innovadora, JetFoaming, capaz de transformar solo 1 ml detergente en millones de microburbujas. Estas se adhieren a la suciedad, la disuelven y la levantan con facilidad, incluso en manchas complicadas como grasa, restos de pasta de dientes u otras superficies pegajosas.

La mezcla de aire y detergente se pulveriza desde la boquilla frontal y cubre el suelo de forma uniforme en cuestión de segundos, ofreciendo resultados visibles desde la primera pasada.

Limpieza potente y sin enredos

La F25 ACE Pro combina una potente succión de 25.000 Pa, 30 N de presión descendente y un rodillo que gira a 430 revoluciones por minuto. Esta combinación permite eliminar el polvo incrustado y limpiar tanto manchas secas como húmedas con facilidad.

El rodillo JawScrapers –inspirado en los dientes de tiburón– está diseñado para evitar los enredos de pelo y reducir las marcas. Los resultados hablan por sí solos: ofrece una tasa de enredos del 0% y elimina más del 90% del cabello, incluso cuando se trata de mechones largos.

Además, el modo Auto inteligente, junto al sensor DirTect, detecta el nivel de suciedad y ajusta automáticamente la succión y el uso de agua, optimizando cada limpieza y utilizando solo lo necesario.

Llega a todos los rincones

Otra de las grandes ventajas de esta aspiradora es su capacidad para llegar a cada rincón del hogar. Gracias a su cobertura de 0 mm en ambos lados, los bordes dejan de ser un problema. Sus ruedas motorizadas SlideTech 2.0 garantizan un desplazamiento suave, con giros precisos y estables.

Asimismo, el sistema FlatReach 2.0 permite que se incline la aspiradora hasta 180°, manteniendo la succión incluso en posición horizontal. Con solo 12,5 cm de altura, se desliza sin esfuerzo bajo de camas, sofás y muebles bajos.

Base de autolimpieza y control desde la app

El equipo incluye una base de autolimpieza automática que lava el rodillo con agua a 95 °C, eliminando grasa y residuos y evitando malos olores. Este proceso consigue una eliminación bacteriana del 99,99%.

Tras el lavado, un flujo de aire caliente, también a 95 °C, seca completamente el rodillo. Todo el proceso dura 30 minutos y funciona con un nivel de ruido de solo 48 dB.

A través de la app Roborock, el usuario puede controlar la aspiradora de forma remota, activar un modo de control a distancia para limpiezas rápidas y ajustar la cantidad de detergente para una limpieza más personalizada.

Precio y disponibilidad

La Roborock F25 ACE Pro estará disponible desde el 15 de enero por 649 €. Con motivo de su lanzamiento, se podrá adquirir con un 15% de descuento, por 549 €, hasta el 8 de febrero.