Timekettle W4 frente a AirPods Pro: prueba de los auriculares de referencia con traducción simultánea frente a los de Apple

La barrera del idioma siempre ha sido uno de los grandes problemas que la tecnología ha tratado de resolver. Ahora, Apple ha entrado directamente en esta carrera con la llegada de la traducción simultánea en tiempo real a los AirPods con la última actualización de iOS, la 26.2.

Esta funcionalidad llega a los AirPods Pro 3, los AirPods Pro 2 y los AirPods 4 ANC, una forma de la compañía de Cupertino para ofrecer junto con el iPhone las prestaciones de Apple Intelligence en un nuevo terreno con una opción inédita en su ecosistema.

Con esta nueva capacidad que ganan los AirPods, Apple entra de lleno en un terreno que hasta ahora dominaban marcas como Timekettle. Esta compañía lleva años ofreciendo la traducción casi instantánea de conversaciones en auriculares. Con lo que cabe plantearse un enfrentamiento directo entre los AirPods Pro 3 y los nuevos Timekettle W4. Saber cuál es mejor y cuál conviene más en cada caso.

Diseño

Lo primero que llama la atención al poner los dispositivos frente a frente es su diferente filosofía.

Mientras que los AirPods Pro 3 mantienen ese diseño icónico intraural que ya se ha convertido en casi una extensión natural del cuerpo, los Timekettle W4 son auriculares semi-intraaurales. Combinan la calidad de audio de los auriculares intraaurales, a la vez que ofrecen mayor comodidad.

Timekettle W4 y AirPods Pro 3 C.F. Omicrono

Los AirPods Pro 3 son cómodos, aíslan mejor que nunca gracias a una cancelación de ruido de nueva generación y, sobre todo, son discretos. Nadie sabe si estás escuchando música o si estás traduciendo una conversación.

Por su parte los Timekettle W4, si no estás acostumbrado a los auriculares intraaurales, los W4 ofrecen una experiencia de uso más cómoda. Para traducción —su principal cometido— tienen más sentido. Ya que permiten escuchar tu entorno y tu propia voz de manera natural, eliminando esa sensación incómoda de hablar con tapones puestos.

Estuche de Timekettle W4 y AirPods Pro C.F. Omicrono

El estuche de carga del Timekettle W4 es más grande, ambos son compatibles con una chaqueta o abrigo.

Traducción

Centrándonos en la traducción, el verdadero meollo que viene a enfrentar a ambos auriculares, la experiencia también es diferente. Dos formas de concebir el sistema.

Apple ha integrado la traducción en su ecosistema de una forma extremadamente sencilla. Con los AirPods Pro 3 puestos, basta con invocar a Siri o activar el modo "Conversación" en el Centro de Control y gracias al chip H3 y la potencia de los nuevos iPhone, la latencia es mínima.

La experiencia con Apple parece casi mágica y se nota que está enfocada para aquellos turistas ocasionales o para una reunión esporádica. El modo de Detección de Conversación baja el volumen de lo que escuchas y amplifica la voz del interlocutor traduciéndola casi al vuelo.

Timekettle W4 C.F. Omicrono

En pruebas con vídeos en inglés y francés, la naturalidad de las voces de Apple es muy correcta, con entonación que la aleja de las habituales robóticas que es fácil encontrar en otros lados.

Apple aún debe mejorar la fluidez, en ocasiones la conversación se siente por turnos. Aún así, es una herramienta muy funcional, increíblemente conveniente y que puede aprovechar no sólo la capacidad de compartir AirPods, sino el poder aprovechar tanto el iPhone para aislar la voz y mostrar la conversación en la pantalla.

A nivel de fluidez es donde Timekettle destaca y se desmarca como el auricular de traducción de referencia. No buscan ser un auricular, sino una herramienta de trabajo.

Para hacerlo adopta una solución híbrida de captación de audio que combina sensores de huella de voz ósea y un conjunto de micrófonos dual. La empresa explica que los sensores de huella de voz ósea ofrecen una sensibilidad tres veces mayor que los dispositivos de conducción ósea convencionales, lo que hace que el W4 sea ideal para conversaciones con varios interlocutores superpuestos.

Cabe destacar su modo de interpretación simultánea 1 a 1. Permite que si cada persona se pone un auricular la conversación se sienta como una verdadera charla, más fluida que con el de Apple. Permite hablar encima de la otra persona y el sistema responde casi al instante.

Aunque ambos sistemas son capaces de adaptar el contexto, los W4 parecen ajustarse mejor al entorno. Gracias a los años de experiencia de Timekettle, pueden reconocer automáticamente diversos entornos como reuniones de trabajo, familiares o viajes, recuperando el vocabulario más preciso de su extensa base de datos de idiomas, proporcionando así una respuesta rápida.

AirPods Pro 3 C.F. Omicrono

En cuanto a la compatibilidad de idiomas, los W4 admiten 43 idiomas, mientras que los AirPods también admiten idiomas de siete países diferentes. Ambos ofrecen traducción sin conexión a idiomas comunes como inglés, francés, español y chino.

Tanto los auriculares Apple como los Timekettle requieren la descarga previa de paquetes de idiomas. Esto significa que, si prepara los paquetes de idiomas necesarios antes de llegar a un destino con poca cobertura, podrá superar fácilmente las barreras lingüísticas.

Si lo que buscamos es calidad de sonido para escuchar música, los AirPods Pro 3 arrasan a su rival. Con su capacidad para ofrecer graves profundos, medios equilibrados y agudos detallados, realzados por el audio espacial, los AirPods Pro 3 ofrecen un nivel de disfrute de la música y los podcasts que otros auriculares del mercado encuentran difícil de igualar. Los W4 sí pueden reproducir música, pero es evidente que la reproducción de audio no es su objetivo principal.

Además, cabe tener en cuenta otra serie de funciones inteligentes de los AirPods Pro 3 en el ecosistema de Apple como la capacidad para medir el rendimiento físico, una relación con Siri con la que podremos interactuar con movimientos de cabeza, o la capacidad de aislarse del mundo de forma inteligente.

¿Cuál comprar?

Hay que partir de la diferencia de precio, que ya puede resultar un motivo para decidir según el presupuesto que tengamos. Los Timekettle W4 IA por un precio habitual de 349 €, mientras que los AirPods Pro 3 tienen un precio oficial de 249 €, aunque en ambos casos es fácil encontrarlo con rebajas puntuales. Aún así, cabe tener en cuenta que la misma función de traducción simultánea de Apple es compatible con los AirPods 4 ANC (199 €) y los AirPods Pro 2 (199 €).

Timekettle W4 y AirPods Pro 3 C.F. Omicrono

La llegada de la traducción simultánea a los AirPods Pro 3 es una noticia fantástica para llevar esta tecnología al gran público. Apple ha democratizado una funcionalidad que hasta hace unos años parecía ciencia ficción y funciona para el 90% de los usuarios. Es eficaz para aquel que viaja al extranjero una semana o para quien tiene que desenvolverse en otro idioma puntualmente. Son versátiles, suenan de maravilla, tienen seguimiento deportivo y la traducción es un "extra" que ya justifica su precio.

Los Timekettle W4, por su parte, son muy buenos en su cometido principal: la traducción simultánea. Son los reyes de la conversación profunda en otro idioma. Están muy enfocados al entorno corporativo y a sacarles verdadero rendimiento en el trabajo diario y con temáticas especializadas. Son menos versátiles para el ocio, pero imbatibles en su propósito principal.

Además, cabe tener en cuenta que los AirPods funcionan en el ecosistema de Apple con un iPhone 15 Pro o posterior, con lo que si no tenemos un móvil acorde con Apple Intelligence, la única opción de altura será optar por los Timekettle W4 AI.