Las 10 claves de Meta con las que quiere ayudar a las familias a acompañar a los adolescentes en su vida en internet y redes

Después de ir añadiendo restricciones por defecto a las cuentas de los más jóvenes en sus diferentes plataformas, como Instagram; Meta ha ido un paso más allá y ha realizado un evento en Madrid en el que ha reunido a expertas en educación digital para presentar un decálogo con las claves que ayuden a las familias a acompañar a los adolescentes en su vida online.

Los jóvenes utilizan la tecnología como parte natural de su identidad, sus relaciones y su aprendizaje pasa inevitablemente por internet. Es por ello por lo que Meta, la compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha celebrado el encuentro "“Rumbo Compartido: A acompañar también se aprende" para ofrecer consejos, herramientas y orientación a las familias.

La directora general de Meta para España y Portugal, Irene Cano, fue clara: "Hay que estar presentes, pero sin ser invasivos; hay que apoyar, pero sin juzgar", esta máxima en la que se indica en cómo compartir el rumbo y educar sin imponer es clave para entender la relación en la educación online.

Entre las expertas que participaron en el evento se encontraron Laura Cuesta, especialista en educación digital en el entorno familiar; Diana Al Azem, fundadora de Adolescencia Positiva; María Zabala, experta en educación digital; e Isabel Cuesta, fundadora de Educa en Positivo, quienes coincidieron en la importancia del apoyo familiar. Todo ofreciendo pautas realistas y positivas que son aplicables en el día a día.

Las expertas coincidieron en las dos orillas de este reto. La construcción de la identidad digital por parte de los adolescentes, así como las necesidades de los padres a la hora de guiarlos y acompañarlos en ese camino digital.

Irene Cano, directora general de Meta para España y Portugal. Meta Omicrono

Tanto Al Azem como Cuesta subrayaron la importancia de conocer a fondo las motivaciones, intereses y formas de relacionarse de los jóvenes para poder acompañarlos adecuadamente ya que para el adolescente la tecnología es un espacio social y emocional.

“Los adolescentes entienden la tecnología como un medio para comunicarse, aprender, descubrir, buscar comunidades con intereses afines, expresarse… para ellos es un ecosistema en el que se desarrollan. Es importante garantizar su seguridad y actuar también como referentes nosotros mismos, tenemos que compartir tiempo con ellos sin tecnología, pero también con tecnología para que vean cómo la usamos”, refirió Laura Cuesta.

Uno de los detalles más importantes de las herramientas de Meta es que no hace falta ser experto en tecnología para poder guiar a los adolescentes en su desarrollo digital. "Lo esencial es estar presentes, establecer pautas claras, educar en valores y fomentar la confianza", explicó Meta.

En concreto, los diez consejos que salieron del encuentro fueron: