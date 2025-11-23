Nelly de Navia (Xiaomi): "En España ya trabajamos en retail, servicio y experiencia de marca preparando para el coche"

Xiaomi pisa el acelerador en España. La compañía china ha cumplido su octavo aniversario en el país consiguiendo encadenar un trimestre más el liderazgo de ventas móviles, con más del 30% de cuota de mercado, así como avanza en la ampliación del ecosistema de dispositivos. Todo, con la mirada puesta en la próxima llegada de su dispositivo estrella: el coche eléctrico SU7.

Pese a que no llegará hasta el 2027 a Europa, Xiaomi va dando pasos firmes para preparar toda la estrategia de cara al futuro, todo sin descuidar el presente y el camino recorrido.

En este tiempo su ecosistema de dispositivos conectados ha crecido con la reciente llegada al país de electrodomésticos como neveras, lavadoras o aires acondicionados.

Asimismo, ha apostado por una estrategia inusual en el mercado: la apertura de su propia división de tiendas. Buscando subir la experiencia de usuario, escalando así en esa ambición de marca aspiracional con una fuerte apuesta por la innovación tecnológica.

Para conocer un poco más a fondo el camino recorrido, la estrategia para el futuro y los próximos pasos de Xiaomi en España, en EL ESPAÑOL - Omicrono charlamos con Nelly de Navia, head of marketing de Xiaomi Iberia.

Xiaomi cumple 8 años en España. Lo hace liderando el mercado móvil y con una apuesta cada vez mayor por el ecosistema. ¿En qué punto se encuentra la compañía en el equilibrio de móviles con smart home?

En estos ocho años hemos demostrado que Xiaomi es mucho más que smartphones. Es cierto que el móvil sigue siendo el corazón de nuestra relación con los usuarios, pero hoy Xiaomi es muchísimo más que eso. Hemos llegado a un punto en el que el smartphone se convierte en la puerta de entrada a un ecosistema que ya está muy presente en los hogares españoles: desde nuestros robots aspiradores hasta televisores, airfryers, aires acondicionados o incluso lavadoras y frigoríficos.

Nuestro equilibrio pasa por mantener el liderazgo en smartphones, mientras potenciamos una casa interconectada, fácil y accesible. Para nosotros, la clave está en que el usuario sienta que todo tiene sentido dentro de un mismo ecosistema donde móvil, hogar e incluso coche convivirán de manera natural.

Xiaomi 15 Ultra

¿Cómo cree que ha sido la evolución de Xiaomi en estos 8 años en España?

La evolución ha sido emocionante y muy orgánica. Llegamos a España con una propuesta centrada en democratizar la tecnología y, en muy poco tiempo, vimos cómo los usuarios se conectan con nuestra filosofía. Hemos pasado de ser una marca emergente a convertirnos en un referente absoluto, con cuotas de mercado que nos sitúan líderes trimestre tras trimestre.

Pero, más allá de los números, lo que realmente ha marcado estos ocho años es cómo hemos crecido junto a los consumidores: ampliando nuestro ecosistema, entrando en nuevos segmentos como la gama blanca o el smart home, y construyendo una comunidad de Xiaomi Fans que hoy supera 1,3 millones de fans en España.

Hemos evolucionado hacia una marca más aspiracional, más orientada a la experiencia y al diseño, pero sin perder nuestra esencia: ofrecer innovación para todos. Es un camino del que nos sentimos profundamente orgullosos.

¿Con qué hitos se queda de este octavo año en el país?

Ha sido un año de muchísimos hitos, pero destacaría tres que resumen bien esta etapa.

Primero, seguir liderando el mercado móvil con cuotas superiores al 30%, algo que demuestra la confianza del consumidor español.

Segundo, la apertura de nuestra primera tienda propia en La Gavia, un paso clave dentro de nuestra estrategia New Retail para tener una relación más cercana, experiencial y directa con el usuario.

Y tercero, Xiaomi Home en Caleido, un showroom inmersivo que representa nuestra visión “Human x Car x Home” y que permite vivir el ecosistema Xiaomi en primera persona.

Xiaomi Home Showroom Xiaomi Omicrono

La apuesta por el coche ha sido uno de los momentos clave este año, ¿cómo trabajan para traerlo a España? ¿Alguna fecha prevista?

La llegada del Xiaomi SU7 ha marcado un antes y un después para la compañía. Nuestro enfoque actual está en preparar todo el ecosistema que rodea al vehículo: desde el desarrollo tecnológico hasta la experiencia de usuario que conectará móvil, hogar y coche en un único entorno.

En España ya trabajamos en esa preparación a nivel de retail, servicio y experiencia de marca, pero aún no podemos confirmar una fecha concreta, aunque sí podemos adelantar que su llegada a Europa está prevista para 2027.

Para nosotros, es fundamental garantizar que el lanzamiento esté alineado con nuestros estándares de calidad y con una infraestructura sólida que acompañe a los usuarios en todo momento.

Otro de los hitos ha sido la nueva rama de new retail, con su primera tienda. ¿Qué buscan con sus tiendas propias?: ¿Estar más cerca de los usuarios? ¿Preparar la llegada del coche?

Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia totalmente integrada, donde los usuarios puedan vivir el ecosistema Xiaomi de forma completa. Con New Retail queremos unir lo mejor del mundo online y offline para ofrecer un modelo más cercano, más experiencial y gestionado íntegramente por nosotros.

Por supuesto, este enfoque también sienta las bases de futuros lanzamientos, incluido el coche, porque necesitamos espacios capaces de acompañar esa transformación.

De momento hay una tienda, ¿qué plan de expansión tienen?

La tienda de La Gavia es solo el primer paso. Nuestro plan es seguir ampliando este modelo en los próximos años, priorizando ubicaciones estratégicas que permitan ofrecer una experiencia de marca más potente.

Nuestro crecimiento siempre ha sido sostenible y orientado al usuario, así que cada nueva apertura se llevará a cabo teniendo siempre en mente este punto tan importante para la marca.

Apertura de la Tienda Xiaomi de La Gavia C.F. Omicrono

Hablando de aperturas icónicas, han inaugurado Xiaomi Home. ¿Qué buscan en este nuevo enclave? ¿Será un espacio dinámico que vaya cambiando y fomentando la comunidad?

Xiaomi Home es un espacio que simboliza quiénes somos hoy: una marca que no solo vende tecnología, sino que crea experiencias. Queremos que los visitantes entiendan cómo funciona una casa completamente interconectada y cómo pueden gestionar todo su ecosistema desde un único entorno.

Es un lugar para inspirarse, para tocar, probar, descubrir y vivir esa integración total que define nuestra visión.

Efectivamente, Xiaomi Home está pensado para ser un espacio vivo, que evolucione con nuestro catálogo y con la creatividad de nuestra comunidad. Queremos que sirva como punto de encuentro para actividades, demostraciones, workshops y experiencias que conecten a nuestros fans con la marca de una forma más cercana.

Para concluir, ¿un objetivo a cumplir para el noveno aniversario?

Nuestro objetivo es claro, consolidarnos como una marca premium en España, reforzar nuestro liderazgo en ventas y ampliar el conocimiento del ecosistema AIoT.

También queremos seguir construyendo experiencias, tanto de retail como de comunidad, que reflejen la esencia de Xiaomi: innovación accesible para todos y una visión de futuro donde móvil, hogar y coche convivan en perfecta armonía.