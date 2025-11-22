Vincent Plane: "En Grupo Lego creemos firmemente en el valor del juego híbrido: el que puede combinar lo físico con lo digital"

Con la Navidad y el Black Friday llega uno de los momentos clave del año para Lego. Es por eso que la juguetera danesa ha echado el resto en estas semanas con el lanzamiento de nuevos sets enfocados a todos los públicos.

Son cada vez más los usuarios, sin importar los años que tengan, para quienes uno de sus imprescindibles en la carta a sus Majestades de Oriente son los juegos de piezas de esta icónica empresa.

Bien sea la nueva Game Boy, los coches de Fórmula 1 o de los sets Ninjago, lo cierto es que Lego ha lanzado una potente campaña navideña bajo el lema "¿Y si jugamos?", junto con el lanzamiento de dos nuevas construcciones navideñas: El tren expreso y el árbol familiar de Navidad.

Para conocer un poco más a fondo cómo es la actividad de la compañía en estas semanas, en EL ESPAÑOL - Omicrono hablamos con Vincent Plane, country manager del Grupo Lego en España y Portugal.

Lego es uno de los regalos estrella para la época navideña, ¿qué cree que hace tan especial a sus productos?

Desde el Grupo Lego ofrecemos experiencias de juego únicas que inspiran y desarrollan la creatividad tanto de niños como de adultos.

Cada año renovamos nuestro catálogo con más de 360 novedades que abarcan todas las edades e intereses, desde sets clásicos hasta colaboraciones con franquicias icónicas como Lego Star Wars, Lego Harry Potter o Lego Fortnite.

Esta diversidad, unida a la posibilidad de construir, reconstruir y compartir, convierte a nuestros productos en un regalo duradero, creativo y con un gran valor emocional.

Lo que un día fue un juego de construcción de niños, ahora llega a un público cada vez mayor y más diverso, ¿cómo es la estrategia para llegar tanto a pequeños como a adultos?

Contamos con una estrategia basada en la diversidad de nuestro portafolio: líneas pensadas para los más pequeños, como Lego Duplo, Lego City o Lego Friends, que permiten el juego de rol y el desarrollo de habilidades motrices, y sets más sofisticados para el público adulto, que buscan experiencias relajantes, decorativas y de coleccionismo.

Casi todas nuestras líneas incluyen productos “para adultos”, inspirados en pasiones como el arte, el cine, la ingeniería, la botánica o los videojuegos. Nuestro objetivo es ofrecer propuestas que conecten emocionalmente con cada persona, manteniendo el valor del juego como herramienta creativa y de bienestar.

¿Cuáles son las temáticas más demandadas?

Entre las temáticas más populares se encuentran Lego Icons, Lego City, Lego Technic, Lego Star Wars y Lego Harry Potter. Además, este año destacan nuestras líneas inspiradas en videojuegos como Lego Minecraft, Lego Animal Crossing, Lego Super Mario, Lego Sonic y Lego Fortnite, y los sets de Lego Botanicals y Lego Art, que están teniendo una gran acogida entre el público adulto.



Lego Game Boy Lego Omicrono

Lego ha sabido reaccionar muy bien a las tendencias y subirse al contenido que está de moda con sets más elaborados o que van directo a la nostalgia, ¿cómo es el proceso de decisión de esos sets?

Nuestros equipos creativos en Dinamarca se inspiran en tendencias, estilos de vida y licencias populares, además de mantener un contacto muy cercano con los niños para conocer sus intereses de primera mano.

Cada nuevo set pasa por estudios y pruebas antes de llegar al mercado. Aunque las licencias son una parte importante de nuestro negocio, también apostamos por líneas propias como Lego City, Lego Friends, Lego Technic, Lego Ninjago o Lego Creator, que cuentan con una gran base de fans.

En qué punto se encuentra Lego hacia el público más adulto, ¿es más rentable que el juego de niños?

Llevamos muchos años apostando por el público adulto, ofreciendo retos de construcción que además de divertir permiten desconectar de la rutina, relajarse y crear piezas que se convierten en objetos decorativos o de colección.

Casi todas nuestras líneas cuentan con sets diseñados especialmente para ellos, desde arte y cine hasta motor, botánica o videojuegos.

Los niños siguen siendo nuestra prioridad, pero el público adulto representa una oportunidad estratégica que refuerza la conexión emocional con la marca.

¿Cuál va a ser el set estrella de estas navidades?

Este año contamos con un catálogo muy variado de lanzamientos. Entre los favoritos para familias destacan Lego Camión de F1 con Coches de F1 RB20 y AMR24, Lego Quedada en la Casa del Árbol de la Amistad, Lego Aventura Ferroviaria Interactiva, Lego Dragón Guardián, Lego Gato Juguetón y Lego Coche de Carreras Ferrari SF-24 F1.

Para el público adulto, los sets preferidos estas navidades serán Lego Game Boy, Lego Ramo Fantasía en Rosa, Lego Coche Ferrari SF-24 F1, Lego Disney Pixar Luxo Jr., Lego Logotipo de Star Wars para Construir y Lego Cachorro de 101 Dálmatas, una selección que combina innovación, nostalgia y diseño para todos los gustos.

Camión de Fórmula 1 de Lego Lego Omicrono

En un mundo de juego digital, Lego ha dado el salto a videojuegos, y tiene sets —como el de Mario— interactivos. ¿Cómo se combinan ambos mundos?

En el Grupo Lego creemos firmemente en el valor del juego híbrido, que combina lo físico y lo digital. Ejemplos como Lego Super Mario o Lego Fortnite integran tecnología para ofrecer experiencias interactivas.

Además, contamos con apps como Lego Builder y Lego Play, que permiten construir con instrucciones digitales, compartir creaciones y participar en retos en un entorno seguro.

Consideramos la digitalización una forma de enriquecer la experiencia física y seguir inspirando a los constructores del mañana.

¿Podemos esperar una apuesta por lo digital más activa en familias como Technic? Que sirvan por ejemplo para dar los primeros pasos en programación.

Sí, seguimos apostando por la integración de tecnología y aprendizaje digital. Contamos con proyectos como SPIKE Prime, dirigido a jóvenes de 10 a 15 años, que combina los clásicos ladrillos con programación y pensamiento crítico.

En líneas como Lego Technic, ya ofrecemos sets con funciones de control remoto y motorización a través de aplicaciones móviles, acercando a los niños a la programación de una forma lúdica y educativa.

Vincent Plane, country manager de Lego España. Lego Omicrono

Lego es uno de los mayores productores de piezas de plástico del mundo, ¿cómo es el trabajo para reducir esta huella sin perder la esencia?

El compromiso medioambiental es una prioridad para el Grupo Lego, y nuestro objetivo es que, de cara a 2032, todos nuestros ladrillos estén fabricados con materiales más sostenibles. Un ejemplo claro es la reciente inauguración de Lego Manufacturing Vietnam (LMV), nuestra sexta fábrica a nivel mundial y la segunda en Asia.

Se trata de la instalación más sostenible construida por la compañía hasta la fecha, diseñada para operar con energía 100% renovable en 2026, gracias a paneles solares y a un centro energético propio. También será la primera en incorporar sistemas de almacenamiento con baterías para aprovechar la energía solar a gran escala.

Además, LMV es pionera en el uso exclusivo de bolsas de papel reciclable, eliminando las de plástico de un solo uso, y ha obtenido certificaciones LEED Platinum y Gold por su eficiencia energética, hídrica y de residuos. La planta generará 900 puestos de trabajo para finales de 2025 y beneficiará a más de 60.000 niños en Vietnam a través de programas educativos centrados en el aprendizaje mediante el juego.

Por último, una personal: ¿cuál es su set favorito? Al que le tengas más cariño.

Ya he pedido a Papá Noel el Lego Gremlins Gizmo, me encanta el set y le tengo mucho cariño al personaje de la película Gremlins, que era una de mis favoritas siendo niño.

También, me gustan mucho los sets de Lego Minecraft porque es el tema preferido de uno de mis hijos, muy fan del universo del videojuego y de Lego. Nuestra próxima construcción navideña será el Lego Minecraft The Creepers que ya está en primera posición de su lista a los Reyes.