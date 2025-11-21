Roborock irrumpe en el Black Friday con sus mayores rebajas: hasta 800€

Del 20 de noviembre al 1 de diciembre podrás hacerte con algunos de los modelos estrella de la marca con rebajas de hasta el 53%.

El Black Friday llega este año con un protagonista indiscutible en la categoría de robótica de limpieza. Roborock, una de las marcas más destacadas en el sector de los electrodomésticos inteligentes, acude a esta fecha con descuentos nunca vistos hasta ahora.

Desde el 20 de noviembre y hasta el próximo 1 de diciembre se pueden encontrar, tanto en la web de Roborock como en Amazon, descuentos exclusivos que alcanzan hasta el 53% en algunos de los modelos más avanzados de la marca.

Un Black Friday de alta gama

Entre las ofertas más destacadas figura el Roborock Saros 10R, uno de los robots aspiradores más sofisticados del mercado. Con un diseño ultrafino (no supera los 8cm de altura), inteligencia artificial avanzada para un mapeo preciso del hogar (detecta hasta 108 obstáculos) y un sistema de succión de 22.000 Pa, este dispositivo es perfecto para los que buscan una limpieza profunda y automatizada.

Además, cuenta con una estación multifuncional con funciones premium añadidas como el lavado de mopas a alta temperatura, autosecado y carga rápida, todo aplicando una gestión energética inteligente.

Para una personalización total de la limpieza, a través de la app de Roborock el usuario puede programar el dispositivo según sus hábitos, aunque el Saros 10R también integra control por voz compatible con Alexa, Siri, Google Home y Apple Watch, ofreciendo un funcionamiento que prácticamente no necesita de intervención.

Este modelo, con precio original de 1.499,99€, cae durante el Black Friday hasta 899,99€, lo que supone un descuento del 40%.

Precios únicos

Otro de los modelos estrella de Roborock que se suma a las ofertas del Black Friday es el QV 35A. Este modelo utiliza un sistema de doble mopa giratoria que es, además, elevable, para evitar mojar alfombras durante la limpieza.

También dispone de una base multifunción diseñada para lavar y secar las mopas con aire caliente y un sistema de autovaciado que permite olvidarse del polvo hasta 7 semanas. Como el resto de dispositivos de Roborock, cuenta con varias opciones de personalización mediante la app, incluido el control desde otros dispositivos inteligentes como el Apple Watch. Esta semana, su precio baja de 599,99€ a 349,99€.

Para los hogares con mascotas, una opción ideal es el Roborock Q10 S5+ Set, un perfecto equilibrio entre potencia y autonomía. Ofrece una succión de 10.000 Pa e incorpora un doble sistema de antienredos capaz de atrapar la suciedad y el pelo incluso en alfombras densas.

Además, su tecnología VibraRise® 2.0, con mopa autoelevable y control del flujo de agua, permite aspirar y fregar de manera simultánea, pudiendo adaptar la limpieza a los diferentes tipos de suelo del hogar.

La versión S5+ Set también dispone de una estación de autovaciado que permite hasta 7 semanas sin mantenimiento. Durante la campaña de Black Friday se podrá adquirir por 269,99€, frente a su precio original de 439,99€.

Más allá de los aspiradores inteligentes, Roborock también cuenta con dispositivos para los que prefieran una limpieza más tradicional. El Roborock F25 GT es una aspiradora de mano en húmedo y seco (con un rodillo que se seca automáticamente con aire caliente en 5 minutos) que destaca sobre todo por una potente succión de 20.000 Pa.

Dispone de un sistema anti-enredos que permite romperlos y capturarlos para evitar que se formen nudos. Además, su diseño giratorio de hasta 70º facilita la limpieza bajo muebles, garantizando el acceso a cualquier rincón del hogar.

Este modelo puede encontrarse ya por 199€, un 33% por debajo de su precio habitual de 299€.

Por último, destaca entre las ofertas del Black Friday uno de los robots con mejor relación calidad-precio dentro de su categoría: el Roborock Q7 M5. Este modelo es uno de los más asequibles del mercado, pero no por ello pierde potencia o eficiencia.

Alcanza una impresionante succión de hasta 10.000 Pa, asegurando la eliminación de polvo tanto en suelo duro como alfombras, y está equipado con un sistema doble antienredos en el cepillo principal y lateral.

Además, desde la aplicación móvil de Roborock es posible un control avanzado del dispositivo para, por ejemplo, crear zonas prohibidas en el hogar. En estos momentos, el Q7 M5 se puede conseguir con un descuento del 36%, por 159,99€, frente a su precio habitual de 249.99€.

Descuentos adicionales en El Corte Inglés

Más allá de Amazon y de la web de la marca, Roborock amplía su campaña de Black Friday con promociones exclusivas en El Corte Inglés, donde algunos de sus modelos más avanzados alcanzarán rebajas de hasta 600 euros.

Estas fechas se consolidan, un año más, como una oportunidad única para hacerse con la última tecnología a grandes precios.