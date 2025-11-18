Cuando la tecnología enseña a desconectar: el smartwatch que protege la infancia

SaveFamily apuesta por un reloj diseñado con y para niños, con inteligencia artificial segura y control parental para promover un uso consciente de las pantallas

Antes en los parques encontrábamos a niños corriendo detrás de un balón o jugando al pilla-pilla. Ahora las pantallas han ido ganando terreno frente a los juegos tradicionales. La realidad es que los pequeños cada vez acceden antes a los dispositivos digitales.

De hecho, el 69% de los menores de 15 años ya tiene un móvil propio. Además, un 68% de los niños utiliza Internet antes de los 11 años y un 15,3% lo hace antes de los cinco, según datos del Observatorio de Hábitos Digitales en Menores de Save Family.

Aunque pueda parecer inofensivo, este acceso temprano a los móviles tiene consecuencias. Los niños cada vez descansan peor, se concentran menos y, en muchos casos, acceden a contenido inapropiado. Incluso su forma de socializar ha cambiado.

Asimismo, muchos padres han notado reacciones como irritabilidad, ansiedad o frustración cuando se les retira el dispositivo. El impacto también se percibe en las aulas: el abuso de pantallas en menores también se percibe en las aulas: el 37,8% de las familias considera que el uso digital ha perjudicado el rendimiento académico de sus hijos. Mientras que sólo un 4,7% cree que ha mejorado.

Un smartwatch pensado para los más pequeños

En este contexto, hay una opción que ha cobrado popularidad entre las familias: los relojes inteligentes para niños. Tal y como revela Save Family –líder en tecnología segura para niños– su demanda ha crecido un 40% en los últimos tres años, ya que permiten retrasar entre uno o dos años y medio la entrega del primer móvil.

El SaveWatch Plus2, desarrollado por SaveFamily, es un ejemplo de innovación. Más allá de un juguete o un simple móvil, es un dispositivo inteligente diseñado para que los niños puedan explorar la tecnología de manera segura, consciente y entretenida.

Para Jorge Álvarez, el CEO de la compañía, era fundamental que “la tecnología volviera a estar al servicio del niño y no al revés”. Detalla que la inteligencia artificial que emplean está hecha “desde una mirada infantil”, con contenidos filtrados, sin publicidad ni acceso a redes sociales. Además, destaca que es la primera IA europea creada “pensando en el desarrollo emocional de los menores” y no en el consumo.

Una de las grandes particularidades del reloj inteligente SaveWatch Plus 2 es que los propios niños han participado en su diseño. Más de 100 niños han dado ideas sobre los colores, iconos, tipos de pantalla y funciones.

La alternativa que combina protección y autonomía

Ante la preocupación de muchos padres por la seguridad y el uso responsable de la tecnología, el SaveWatch+2 se presenta como una alternativa que combina protección y autonomía. Responde a las principales inquietudes familiares —seguridad, privacidad y control parental— con funciones pensadas para el día a día: GPS mejorado para saber dónde están los niños en todo momento, botón SOS para avisos de emergencia, y sensores de salud que permiten un seguimiento básico de su bienestar. Además, todos los datos se almacenan de forma segura y cumpliendo la normativa GDPR europea.

Para mantener la comunicación sin riesgos, el reloj incluye un sistema de WhatsApp seguro y supervisado, que permite a los niños hablar con su familia sin exponerse a desconocidos. Y, pensando en el entorno escolar, incorpora un modo clase que desactiva las funciones digitales y lo convierte en un reloj tradicional, evitando distracciones durante las horas lectivas.

Otro aspecto a destacar es que al adquirir el SaveWatch+2, se puede comprar una tarjeta SIM SaveFamily, lista para usarse desde el primer momento. El pago podrá hacerse a través de un plan mensual (tiene un mes gratis y cuesta seis euros al mes) o un plan anual (tiene dos meses gratis y cuesta 60 euros).

Esta SIM multicobertura garantiza una conexión estable, manteniendo siempre comunicados a niños y mayores. También aumenta la duración de la batería en más de un 20% y ofrece un número nuevo y seguro, pensado para proporcionar protección y tranquilidad a las familias.

Los pequeños también podrán escuchar sus playlist y consultar el pronóstico, ya que el reloj incluye las aplicaciones de Spotify y el tiempo.

Así, el smartwatch para niños SaveWatch+2 no sólo ofrece tecnología, sino también tranquilidad a los padres y libertad responsable a los hijos, ayudando a equilibrar conexión y seguridad en una etapa clave de su crecimiento.

Mirar más allá de la pantalla

Álvarez destaca que es necesario enseñar a esta generación “que nació conectada” a “mirar más allá de la pantalla”. Ayudarle a comprender que “un dispositivo puede ser útil” pero que no puede “sustituir al juego, la conversación o al abrazo”.

En definitiva, el objetivo no es apartar por completo a los niños de la tecnología, sino enseñarles a convivir con ella de forma equilibrada. Los relojes inteligentes infantiles, como el de SaveFamily —reconocido como el mejor smartwatch infantil de Europa—, son una herramienta valiosa para lograrlo. Permiten que los más pequeños sigan conectados de manera segura, mientras recuperan espacios de juego, movimiento y curiosidad, fundamentales para disfrutar de una infancia plena.

Enseñar a usar la tecnología con responsabilidad

Comprometidos con el propósito de generar conversación en torno al uso de la tecnología en las familias, Save Family ha lanzado la campaña “Cargando Valores: Padres e hijos, la conversación pendiente”. Su objetivo no es limitar las pantallas, sino enseñar a los pequeños a emplearlas con responsabilidad.

A través de su Observatorio, estudia cómo usan los dispositivos, qué opinan los padres y cómo afecta esto a las emociones de los niños. Con la serie de vídeos ‘Cargando Valores’, Save Family busca concienciar y fomentar valores como la empatía, el respeto y la comunicación, invitando a reflexionar sobre los hábitos digitales en casa.

Además, cuenta con la colaboración de la psicóloga María García, que ofrece una mirada profesional y consejos prácticos para acompañar a las familias en la educación digital y el bienestar emocional de sus hijos.