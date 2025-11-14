Alexa se suma a la ayuda contra el acoso escolar y bullying en España con una nueva función que ya se puede utilizar

El acoso escolar se ha vuelto, por desgracia, un tema de actualidad en España con los últimos casos, entre los que destaca el suicidio de una menor en Sevilla.

Ahora que el tema es de actualidad, es el momento para intentar mejorar la concienciación sobre el mismo, y para minimizar los casos en los que las víctimas no lo denuncian.

Para incentivar esa comunicación, la organización Fad Juventud y Amazon han lanzado conjuntamente el proyecto "Alexa, rompe el silencio", con el objetivo de aprovechar la tecnología del popular asistente de voz para la prevención y sensibilización sobre la ciberviolencia.

El proyecto busca transformar a Alexa en una herramienta de seguridad y apoyo, integrando los mensajes de prevención directamente en el entorno cotidiano de la juventud.

Esta accesibilidad es fundamental, dado que los jóvenes pasan una parte considerable de su tiempo en estos espacios.

La mecánica principal de la campaña implica que, durante un mes, Alexa dejará de guardar silencio ante el lenguaje agresivo o los insultos que reciba.

En lugar de ignorarlos, el asistente emitirá mensajes de sensibilización, prevención y ofrecerá una derivación directa al Servicio de Información y Orientación de Fad Juventud.

Este servicio proporciona asesoramiento profesional y confidencial, siendo su principal vía de contacto el teléfono gratuito 900 16 15 15.

La acción se activa al decirle “Alexa, rompe el silencio” o a través de preguntas relacionadas con el acoso.

Para potenciar la difusión, los mensajes de concienciación también se incluirán en las respuestas habituales del asistente a frases como “Alexa, buenos días” o “Alexa, ¿cómo estás?”.

Como suele pasar en estas actualizaciones, la funcionalidad está integrada y no requiere la descarga de ninguna aplicación adicional.

La colaboración entre Amazon y Fad Juventud es una respuesta directa al aumento de la violencia digital. Las mujeres, en particular, muestran una percepción más alta de todos estos peligros.

Las últimas investigaciones indican la magnitud del problema en la juventud española: más de la mitad de los jóvenes (52,8%) perciben la presencia de mensajes de odio en línea, mientras que el 47,2% señala el acoso entre compañeros en redes sociales, foros o videojuegos.

Pero es que no son solo percepciones ya que un 30% de la juventud confirma haber recibido mensajes de odio basados en género, ideología o religión, y un 18% admite haber sido insultado o acosado por personas conocidas.

Entre las consecuencias más reportadas se encuentran el aislamiento (25%), problemas para dormir (23,6%) y la sensación de humillación (20,7%).

Estos datos sugieren que la agresividad digital no alivia el estrés, sino que puede intensificar el malestar psicológico, que el 59% de los jóvenes reporta haber experimentado durante el último año.

Este proyecto busca utilizar una herramienta tecnológica de uso masivo para fomentar una cultura de apoyo y normalizar la solicitud de ayuda frente a la ciberviolencia, un desafío social que exige una respuesta contundente.