Vivo V60 Lite 5G, el smartphone que redefine lo que significa tener un teléfono de gran calidad a un precio asequible

Con un diseño elegante, batería duradera, cámaras de calidad profesional y un rendimiento sólido, este móvil ofrece una experiencia completa sin que el bolsillo se vea comprometido

¿Tener un móvil con características premium a un precio asequible? Parece algo utópico, sin embargo, Vivo lo ha hecho posible con el lanzamiento de su nuevo modelo V60 Lite 5G. Un smartphone preparado para todo. Para capturar fotografías de alta calidad –incluso en situaciones de poca luz–, para ver series con una buena resolución y a prueba, incluso, de los más aventureros, ya que es resistente al agua y al polvo.

De diseño estilizado, gran autonomía, cámaras de alto nivel y un rendimiento equilibrado, está pensado para aquellos usuarios que quieren prestaciones de alta gama, pero sin tener que desembolsar una cantidad elevada.

Energía para todo el día

Se acabó lo de quedarse sin batería. Una de las grandes ventajas de este móvil es la potencia de su batería de 6.500 mAh. El usuario puede disfrutar de hasta 30 horas de reproducción continua de vídeo sin preocuparse porque se le apague el teléfono. Además, su FlashCharge de 90 W hace magia: permite recuperar el 100% de la batería en apenas 52 minutos.

La pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas con 120 Hz y HDR10+ es, sin duda, un punto fuerte del Vivo V60 Lite 5G. Este panel brinda al usuario una experiencia visual más envolvente, fluida, inmersiva y muy nítida con colores vivos y un contraste espectacular.

Además, los 120 Hz hacen que todo se vea con una fluidez extrema: desde hacer scroll en redes sociales hasta jugar o ver series. Y el HDR10+ mejora el rango dinámico, es decir, los colores se ven más realistas, las luces más intensas y las sombras más detalladas.

Un diseño moderno y resistente

Este smartphone destaca también por el mimo que se ha puesto en cada detalle de su diseño. Con un acabado elegante y estilizado, este dispositivo no le tiene nada que envidiar a los de gama más alta.

Su grosor de apenas 7,6 mm y un peso de alrededor de 194 gramos lo convierten en un móvil sorprendentemente ligero y cómodo de llevar. Todo ello sin renunciar a un estilo elegante. Está disponible en dos colores sofisticados: Pop Pink y Elegant Black.

Además, el V60 Lite 5G llega con certificación IP65, lo que garantiza resistencia frente al polvo y a salpicaduras de agua.

Fotografías dignas de profesional

Si la batería, la pantalla y el diseño sorprenden, el terreno fotográfico no se queda atrás. El vivo V60 Lite 5G convierte cada momento en una oportunidad única para obtener imágenes de gran calidad.

En la parte trasera, la protagonista es su cámara principal Sony IMX882 de 50 MP con estabilización óptica (OIS). Esto significa que, aunque nos tiemble un poco la mano o haya situaciones de poca luz, cada disparo ofrece un nivel de detalle y nitidez excepcional.

Junto a ella, encontramos una lente ultra gran angular de 8MP, pensada para capturar más espacio en cada toma.

Merece especial atención el Modo Super Noche, impulsado por la inteligencia artificial de vivo. Gracias a él, es posible obtener imágenes brillantes y claras incluso en los escenarios más oscuros, revelando detalles que normalmente se perderían.

Además, el Estudio de edición con IA incluye herramientas como el Borrado con Ia 3.0, para eliminar objetos no deseados y Mejora de fotos con IA, que ajusta colores y contrastes con un solo toque.

En la parte frontal, incorpora una cámara de 32 MP que asegura retratos luminosos, detallados y con un acabado natural. Tanto para grabar contenido para redes sociales como para hacer videollamadas con los amigos.

Un rendimiento eficiente y equilibrado

El corazón de este dispositivo es un procesador MediaTek Dimensity 7360-Turbo, que garantiza un rendimiento eficiente y equilibrado en la multitarea. Desde gestionar documentos hasta hacer un maratón de una serie, todo fluye con suavidad.

Para complementar esta potencia, el smartphone llega con hasta 12 GB de memoria RAM, lo que garantiza fluidez al saltar entre aplicaciones sin ralentizaciones. Además, integra almacenamiento UFS 3.1 de 256 GB (también disponible con hasta 512GB), un estándar ultrarrápido que permite que las apps se abran al instante, que las transferencias de archivos sean ágiles y que haya espacio de sobra para guardar fotos, vídeos y documentos sin preocuparte por el límite.

Una relación calidad precio inigualable

Con todas estas características únicas, este smartphone redefine lo que significa tener un smartphone de gran calidad a un precio asequible.

El vivo V60 Lite 5G ya está disponible en España a un precio increíble: 329€ para el pack que incluye un smartphone de 256 GB, un cargador Flashcharge 90w y auriculares (Buds air3), además de un cupón de 30€ de descuento aplicando el código promocional V60LITE30.

La versión de 399€ incluye un dispositivo de 512 GB, cargador FlashCharge 90W y un cupón exclusivo de 40€ de descuento, aplicando el código V60LITE40.