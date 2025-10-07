Despídete del polvo y las manchas: Roborock se suma al Prime Day de Amazon con descuentos de hasta 700€

Despídete del polvo y las manchas: Roborock se suma al Prime Day de Amazon con descuentos exclusivos

La compañía apuesta por la limpieza inteligente con robots capaces de aspirar, fregar y autolimpiar sus rodillos

La revolución de la limpieza inteligente llega con fuerza este Prime Day con Roborock. La marca de robótica doméstica se une a estos descuentos con ofertas irresistibles en sus modelos más innovadores.

Con el objetivo de simplificar la vida diaria, Roborock ha desarrollado una amplia gama de aspiradoras inteligentes capaces de limpiar en seco y húmedo, adaptándose a las características de cada hogar.

Su tecnología punta, representada por el emblemático brazo robótico OmniGrip, ha marcado un antes y un después en la forma de entender la limpieza automatizada. Con presencia en más de 230 países, la compañía se ha consolidado como una de las marcas más reconocidas del sector.

Ahora llega el momento clave para renovar la manera de limpiar, hasta el 8 de octubre, los usuarios de Amazon Prime podrán acceder a descuentos exclusivos en una selección de productos de Roborock.

Roborock QV 35A Set

Diseñado para quienes buscan que la limpieza de su hogar sea lo más cómoda y automática posible. No sólo aspira, también friega y se ocupa de su propio mantenimiento gracias a su estación multifunción.

Es el aliado perfecto de aquellos que tienen mascota, ya que, gracias a su succión HyperForce PA, es capaz de eliminar los pelos e incluso la suciedad más profunda, como la que se acumula entre las fibras.

El QV 35A cuenta con dos mopas giratorias de alta velocidad que limpian en profundidad. Además, pueden elevarse hasta 1 cm, lo que le permite adaptarse a distintos tipos de suelos y alfombras.

Para moverse por el hogar, utiliza un sistema de navegación LiDAR, una tecnología láser que escanea las habitaciones en 360º para crear un mapa digital detallado de la vivienda y que es capaz de memorizar hasta cuatro niveles.

Asimismo, este aspirador está equipado con la tecnología Reactive Tech, un sistema de detección de objetos que le permite ‘ver’ lo que tiene delante. De esta manera, cambia de dirección automáticamente para no chocarse con nada y respeta esas zonas prohibidas que el usuario marca, como un rincón con cables.

Aprovechando el Prime Day, el Roborock QV 35A Set pasa de 599,99 € a solo 379,99 €, lo que supone un ahorro superior al 36 %.

Roborock Q10 S5+

Este modelo combina potencia, autonomía y eficacia hasta en los rincones más difíciles. Su potencia de HyperForce de 10,000 Pa le permite eliminar fácilmente el polvo y el pelo de alfombras y esquinas.

Uno de los problemas habituales en los aspiradores es que los pelos, sobre todo los de las mascotas, se quedan enganchados en los cepillos. Su sistema Dual Anti-Tangle incorpora dos cepillos diseñados para evitar enredos.

Roborock Q10 S5+ combina fregado por vibración y elevación automática de la mopa, gracias a la tecnología Vibra Rise 2.0. La mopa vibra hasta 3.000 veces por minuto y cuando detecta una alfombra ‘trepa’, logrando suelos impecables y adaptándose a cada tipo de superficie.

Se desliza por la vivienda gracias a PreciSese Lidar y evita obstáculos con Reactive Tech. Su estación de conexión RockDock Plus vacía el polvo de manera automática y permite que el usuario se olvide de su mantenimiento durante varias semanas.

El precio original de Roborock Q10 S5+ es de 429,99 € aunque hasta el 8 de octubre se podrá conseguir con un descuento del 32% por 289,99 €.

Roborock Saros 10R

Uno de los robots más avanzados de la marca, diseñado para llegar a zonas difíciles y ofrecer una limpieza muy potente y precisa.

Gracias a su altura reducida (menos de 8 cm) el Saros 10R puede pasar por debajo de muebles bajos, sofás, camas o estanterías. Incorpora el sistema StarSight™ 2.0, que combina un sensor ToF 3D para medir distancias y una cámara RGB con inteligencia artificial, que le permite reconocer hasta 108 objetos diferentes, incluso pequeños como cables, calcetines o juguetes.

Su chasis AdaptiLift ajustable le permite subirse a alfombras de pelo medio a largo y umbrales complejos de hasta 4 centímetros. Mientras que su potente succión HyperForce de 22.000 PA y sistema antienredos dual garantizan una limpieza continua y eficaz.

Además, este modelo ofrece activación por voz y compatibilidad con asistentes como Alexa, Siri y Google Home, por lo que podrás pedirle que comience a limpiar el hogar sin necesidad de levantarte.

Con un precio habitual de 1499,99€ ahora el Robot Rock Saros 10R puede adquirirse por 1049.99€.

Roborock Q7 L5

Este modelo destaca por su sistema de succión Hyperforce de 8.000 Pa. Tiene una potencia que le permite recoger polvo, pelos, migas e incluso la suciedad más incrustada. Además, incorpora un sistema dual antienredos, diseñado para evitar que los pelos bloqueen el cepillo.

Una de las grandes ventajas de este aspirador es que ofrece doble acción en una sola pasada. Mientras aspira el polvo, también pasa una mopa húmeda que atrapa las partículas más finas, dejando el suelo más limpio y fresco.

Incorpora la tecnología PreciSense LiDAR que reconoce obstáculos y puede reconocer mapas de varios pisos. La gestión del robot es muy sencilla gracias a su aplicación móvil, desde la que se pueden programar limpiezas. Además, es compatible con Alexa y Google Home.

Entre sus extras se incluyen un bloqueo infantil y un sistema de carga inteligente.

El precio de Roborock Q7 L5 es de 229,99€, pero durante estos días estará disponible por 159,99€.

Roborock F25 LT

Este aspirador no sólo resalta por su potencia, sino también por la comodidad y la higiene que ofrece en cada uso.

Con una succión de 20.000 Pa, el Roborock F25 LT es capaz de eliminar el 99,9% de las bacterias en una sola pasada, tanto en superficie húmeda como seca.

Uno de los puntos más innovadores de este modelo es su sistema JawScrapers™, un conjunto de cuchillas con diseño anti-enredos que impide que el pelo humano o de mascotas se acumule en el rodillo. Además, su estructura está diseñada para evitar rayaduras en el suelo.

El Roborock F25 LT también llama la atención por su diseño. Con una altura de 12,5 centímetros puede deslizarse fácilmente por debajo de muebles, camas o sofás, accediendo a zonas que suelen quedar fuera del alcance de una aspiradora tradicional. Además, su giro de 70º le permite limpiar a lo largo de muebles y esquinas sin necesidad de mover los muebles.

Tras cada uso, el rodillo inteligente se limpia y se seca automáticamente. En solo cinco minutos, el sistema enjuaga el rodillo y lo seca con aire caliente a 90°C. Sus sensores DirTect™ son capaces de detectar las necesidades de autolimpieza.

Con un precio habitual de 349,99€ ahora el Roborock F25 LT puede adquirirse por 284,99€.