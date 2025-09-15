El ASUS ExpertBook P5 es el nuevo portátil con IA que revolucionará tus reuniones.

ASUS lleva la IA al día a día de los profesionales con su serie de portátiles ExpertBook P, que se presenta como una solución de productividad y creatividad para todo tipo de sectores.

En tan solo unos años, la Inteligencia Artificial ha pasado de ser una promesa de futuro a convertirse en una realidad más de la vida diaria, especialmente en el ámbito laboral. Las grandes tecnológicas han puesto el foco en desarrollar dispositivos capaces de aprovechar todo su potencial y, entre ellas, ASUS acaba de presentar su nuevo portátil dentro de la serie ExpertBookP.

Se trata del ExpertBook P5, un portátil Copilot+ diseñado para fomentar la productividad y la creatividad en cualquier entorno profesional y que se adapta a empresas de cualquier tamaño, desde grandes corporaciones hasta pymes y emprendedores.

IA para trabajar mejor

En el contexto actual de los negocios, donde la eficiencia y la velocidad marcan la diferencia, el nuevo ExpertBook P5 se posiciona como una potente herramienta para el día a día de los profesionales. Gracias a la integración de Copilot+, el asistente de IA desarrollado por Microsoft, es posible ejecutar varias tareas al mismo tiempo, mejorando la eficiencia de los flujos de trabajo y, con ello, el rendimiento.

Sin embargo, la principal novedad de este nuevo equipo es AI ExpertMeet, la solución de ASUS basada en IA para transformar la experiencia de las reuniones online. Ideada para facilitar la gestión de reuniones, permite que los profesionales se centren en lo realmente importante, pudiendo olvidarse de tomar notas durante sus conferencias y sin tener que lidiar con barreras lingüísticas.

Entre las funciones más destacadas de AI ExpertMeet destacan el resumen de la reunión, que sintetiza la información clave en cuestión de segundos; los subtítulos traducidos por la IA simultáneamente durante la conversación; el reconocimiento de múltiples participantes en la captura de audio y transcripción de las reuniones y la marca de agua en pantalla, que permite proteger la información mostrada en las presentaciones.

Diseñado para profesionales modernos

El ASUS ExpertBook P5 ha sido creado pensando en los profesionales modernos que necesitan un equipo fiable, potente y versátil. Cuenta con un chasis de aluminio extremadamente ligero (su peso es de 1,23kg) y con resistencia de grado militar para una durabilidad sin límite.

La pantalla antirreflejo de 14 pulgadas ofrece una resolución 2,5K y una fluidez de 144 Hz, ideal para trabajar con imágenes y gráficos de alta precisión, además de garantizar una experiencia visual cómoda durante largas jornadas. También integra un procesador de última generación -Intel® Core™ Ultra (Series 2)- que multiplica por tres la velocidad de las tareas de IA.

En lo referente a su diseño, cuenta con teclas de función estratégicamente ubicadas para acceder rápidamente a las llamadas y un área ampliada para el uso del ratón gracias a la reubicación de los puertos de E/S en el lateral izquierdo. Este planteamiento está pensado para optimizar la productividad, facilitando la realización de múltiples tareas al mismo tiempo y haciendo de este equipo la herramienta ideal para realizar videoconferencias.

Equipando a las empresas para el futuro

Para ASUS Business, la división de la compañía taiwanesa especializada en soluciones para empresas, el desarrollo de dispositivos con IA integrada se ha convertido en una prioridad. Así lo han demostrado con el ExpertBook P5, que llega para revolucionar los entornos profesionales con un rendimiento optimizado y un ecosistema de aplicaciones que permiten sacarle el máximo partido a la IA.

Con el ExpertBook P5 ASUS reafirma su papel como líder tecnológico global en el suministro de dispositivos y soluciones innovadoras para empresas, permitiendo que profesionales de cualquier sector trabajen de manera más eficiente y segura.

Ahora, además, el programa Kit Digital ofrece hasta 1.000 euros de ayuda a autónomos y pymes con menos de 3 empleados para la adquisición de equipamiento informático y software, entre los que se encuentra disponible el ExpertBook P5. Por otra parte, desde ASUS Business se ofrece asesoramiento personalizado en todo el proceso de solicitud de Kit Digital.