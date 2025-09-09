Ya es oficial: los nuevos iPhone 17 de Apple saldrán a la venta este día en España y podrán reservarse con antelación

Apple ha presentado hoy, tras muchos meses de espera y especulaciones, su nueva línea de iPhone 17. El evento ha tenido lugar en la sede de la compañía en Cupertino (California), donde ha celebrado su keynote anual, el evento más importante del gigante tecnológico.

Como es tradición, han aprovechado el Apple Event para presentar las especificaciones técnicas de los nuevos modelos: el iPhone 17, el 17 Air, el 17 Pro y el Pro Max. Además, en un comunicado, han confirmado que los dispositivos se pondrán a la venta oficialmente en España el 19 de septiembre.

Sin embargo, los compradores del nuevo producto estrella de la compañía de la manzana mordida tienen la posibilidad de reservar y comprar anticipadamente los nuevos smartphones a partir de este viernes 12 de septiembre.

Así, si realizas un pedido anticipado a través de la página web de Apple y eres de los primeros solicitantes, podrás recibir el smartphone más exclusivo muy pronto.

Con la reserva previa, a su vez, los compradores evitarán las aglomeraciones y las largas colas de los primeros días de venta en las tiendas de Apple repartidas por el país, como ha ocurrido en años anteriores.

Precios y principales novedades

A las 19:00 horas de España peninsular, el CEO de Apple, Tim Cook, ha aparecido sobre el escenario del Teatro Steve Jobs para dar comienzo a uno de los eventos más importantes del universo tecnológico y de los teléfonos inteligentes.

La gran novedad del evento, denominado 'Awe dropping', ha sido la puesta de largo del iPhone 17 Air, un teléfono extrafino que buscará desafiar los límites de la física.

AirPods Pro 3, the new Apple Watch lineup, iPhone 17, iPhone 17 Pro, and the all-new iPhone Air—here’s everything we just announced! pic.twitter.com/EDPNjpoUW8 — Tim Cook (@tim_cook) September 9, 2025

Por otra parte, los modelos Pro y Air estrenan un nuevo diseño en el módulo de cámaras, que ocupará toda la parte superior trasera del dispositivo.

Los precios de la nueva gama de iPhone, finalmente, son muy similares a los fijados hace un año con el iPhone 16. El iPhone 17 tendrá un precio de 959 euros, el innovador iPhone Air costará 1.219 euros y el Pro desde 1.319 euros, 100 euros más caro que la versión anterior. En cuanto al iPhone 17 Pro Max, el precio de partida con 256 GB de almacenamiento es de 1.469 euros.

Con este lanzamiento, Apple da comienzo a una revolución que durará los próximos dos años y donde están previstos otros dos nuevos modelos de aquí a 2027 que provocarán un cambio incluso en el calendario habitual de lanzamientos, según el periodista de Bloomberg, Mark Gurman.