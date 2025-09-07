Una madre se harta y estalla contra ChatGPT: "No sé qué le va a meter la inteligencia artificial a mi hija en la cabeza"

Tienes un mal día y, en vez de hablarlo con un amigo o un familiar, coges el móvil, abres la aplicación de ChatGPT y te desahogas. Aunque parezca extraño, cada vez más adolescentes están utilizando a la IA como si fuera un amigo, incluso un confidente.

En consecuencia, aumenta la preocupación de muchos padres sobre el impacto que tienen los algoritmos avanzados en sus hijos. Según los expertos, fomentan la ansiedad y la depresión, que tienen efectos aún más devastadores en los menores de edad.

Un ejemplo es el caso de Arantxa, madre de una hija adolescente, que se muestra inquieta por la influencia de ChatGPT. "No sé qué le va a meter la inteligencia artificial a mi hija en la cabeza", declara.

La IA, nuevo mejor amigo

"A lo mejor a mi hija le da por decirle a ChatGPT que voy a salir con mi novio por primera vez y que voy estar a solas con él", expone la madre en Espejo Público.

En este caso, su principal preocupación es que "la IA, antes de contestar a mi hija, ha interactuado con otras miles de niñas, entonces va a meter en el saco de la respuesta a esas otras miles de niñas".

Además, otro motivo de alerta es que aunque muchos chavales piensen que su conversación con la IA es privada y lo que le dicen al chatbot se queda guardado en la conversación, nada más lejos de la realidad.

Según confesó el CEO de Open AI, Sam Altman, su herramienta no dispone de secreto profesional, como sí ocurre con un psicólogo profesional. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Las informaciones proporcionadas a la herramienta pueden ser usadas en tu contra si, por ejemplo, compartes una revelación de máxima gravedad.

Los psicólogos, por su parte, están empezando a recibir consultas de progenitores intrigados por las consecuencias que puede tener el uso excesivo de la IA en sus hijos. Así, la psicóloga Silvia Álava, expone que algunos adolescentes tienden a la rumiación.

"Hay adolescentes que están considerando a la IA como su nueva mejor amiga, pero una mejor amiga mejorada porque me va a dar la respuesta buena", indica.

Depresión y ansiedad

Asimismo, advierte de que los jóvenes (y no tan jóvenes) "confían en que como la IA tiene tantísima información, nos va a dar la verdad absoluta, y esto no existe".

"En las consultas vemos que la IA está favoreciendo la rumiación. Cuando nos quedamos dando vueltas a algo que no nos lleva a ningún sitio y eso está provocando síntomas de ansiedad y depresión", concluye Silvia.