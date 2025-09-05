El CEO de Nvidia, Jensen Huang, alerta de una revolución en el empleo por la IA: "Todos los trabajos van a cambiar"

"La IA tiene capacidad de razonar, pensar, investigar, usar herramientas y resolver problemas". Esta es la definición del CEO de NVIDIA, Jensen Huang, sobre la tecnología más influyente de este siglo y que todo apunta a que revolucionará el mercado laboral.

El empresario estadounidense ha sido entrevistado en el programa La cuenta atrás de Claman, de Fox Business, donde ha realizado un análisis integral sobre el impacto de la IA en las empresas tecnológicas y en cómo va a impactar en el empleo a corto y medio plazo.

Tiene claro que, independientemente de cómo se adapte el mercado laboral a la mejora constante de la IA y a su implementación en las empresas, "es seguro que todos los trabajos cambiarán como resultado de la IA".

"Desparecerán algunos empleos"

En este sentido, tras haber comprobado desde dentro que es una herramienta clave en el devenir de nuestro planeta, Huang prevé que se van a construir entre "tres y cuatro billones de dólares en infraestructura de fábricas de IA".

Los centros de datos son cada vez más importantes para almacenar la ingente cantidad de datos que generan las aplicaciones de inteligencia artificial. Esta apuesta por la IA, en cambio, va a afectar al desarrollo de algunos trabajos, hasta el punto de que "algunos van a desaparecer", asegura el CEO.

Aunque, no todo son malas noticias, ya que considera que también se van a "inventar muchos trabajos" y anticipa que la economía "irá muy bien" gracias a la automatización de procesos, hasta ahora manuales, con los algoritmos avanzados.

Además, se podría alcanzar el sueño de muchos empleados: reducir la jornada laboral. "Tengo la esperanza de que eventualmente se llegue a semanas laborales de cuatro días, con más tiempo para la familia y el ocio", señala.

Nvidia co-founder and CEO Jensen Huang on @LizClaman predicts "every job will be changed as a result of AI" — as well as the number of work days in a week. pic.twitter.com/Nq0Px4BVSF — FOX Business (@FoxBusiness) August 28, 2025

Explica que con el paso de los años hemos pasado de jornadas laborales de siete días a cinco, gracias a la tecnología y a la mejora de los procesos, por lo que espera que vuelva a haber pronto una evolución en la cantidad de tiempo que se destina al trabajo.

No obstante, esto no significa que vayamos a trabajar menos, sino que va a aumentar la productividad, provocando que "estemos más ocupados en el futuro".

¿Por qué? "Las tareas que antes tomaban mucho tiempo se harán más rápido, lo que generará más oportunidades para perseguir nuevas ideas", explica el empresario.

NVIDIA, compañía especializada en fabricar chips clave para la IA y en el diseño de tecnologías de computación, cayó en bolsa a finales de agosto porque, aunque la facturación de los centros de datos fue buena, las cifras no han gustado a los inversores.