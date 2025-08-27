HUAWEI MatePad 11.5, la tablet que lo tiene todo para empezar el curso con ventaja y al mejor precio

HUAWEI MatePad 11.5 está diseñada para la productividad en entornos laborales o escolares. Ofrece un gran rendimiento en una tablet versátil, potente y muy ligera.

Se acerca septiembre y también el regreso a las aulas. Nuevos comienzos, nuevos retos y también nuevas herramientas que ayuden a los jóvenes a comenzar el curso escolar con buen pie. Una tablet es uno de los dispositivos más versátiles para estudiar y crear y, este año, HUAWEI MatePad 11.5 se presenta como el mejor aliado para estudiantes de cualquier edad.

Ya sea en el colegio, la universidad o un entorno profesional, la nueva serie de HUAWEI cumple todos los requisitos para el aprendizaje y el trabajo sin papel. Es una gran alternativa -más ligera y económica- a un ordenador portátil, pero además cuenta con aplicaciones intuitivas y resuelve algunos de los problemas más comunes que enfrentan los estudiantes, como la lentitud al tomar notas o al transferir archivos.

Una tablet adaptada al entorno educativo

La nueva HUAWEI MatePad 11.5 (2025) llega para transformar la manera de aprender. Su ecosistema de apps incluye herramientas como WPS Office con funciones de nivel PC, HUAWEI Notes con inteligencia artificial para organizar apuntes y HUAWEI GoPaint, que convierte esta tablet en un lienzo digital.

Continuando con las apps, además de las clásicas de comunicación y gestión educativa como Google Classroom, Moodle o Class Dojo, también es compatible con algunos de los sistemas autonómicos más usados en España: Séneca e iPasen en Andalucía, Raíces y Roble en Madrid, Esfer@ y Clickedu en Cataluña, Ítaca y Web Familia en la Comunidad Valenciana o Yedra en Castilla y León.

Además, podrás tener abiertas varias apps a la vez y gestionar el contenido fácilmente, tal como se haría en un PC, gracias a sus funciones de multitarea avanzada como Multi-Ventana flotante y SuperHub.

Una pantalla pensada para cuidar la vista

Pero la pantalla PaperMatte de 11,5 pulgadas es sin duda la protagonista de HUAWEI MatePad 11.5 (2025). Con una tasa de refresco de 120 Hz, garantiza una navegación fluida al desplazarte por la pantalla para leer o consumir contenido. La pantalla tiene una relación de aspecto de 3:2, que ofrece una visualización especialmente cómoda para documentos y libros.

Además, cuenta con una avanzada tecnología de grabado antirreflejo a nivel nanométrico -capaz de eliminar hasta el 99% de la interferencia de luz- y simulación de luz natural para facilitar una lectura clara incluso bajo la luz del sol. La combinación de estas tecnologías permite una visualización con gran nivel de detalle en todo momento y mayor comodidad para la vista si el dispositivo se usa de manera prolongada.

Por otro lado, la textura y baja latencia de la pantalla permiten a los usuarios de lápiz digital una experiencia muy similar a la escritura en papel. HUAWEI MatePad 11.5 (2025) es compatible con el lápiz óptico HUAWEI M-Pencil (3ª gen), aunque si se prefiere una experiencia de uso como la de un ordenador portátil esto es posible gracias a su teclado desmontable.

También cuenta con un sólido sistema de cuatro altavoces para ofrecer un sonido envolvente y voces claras durante las clases online o para ver series y películas. La cámara frontal ultra gran angular de 8 MP está optimizada para videollamadas y la trasera de 13 MP facilitará la digitalización o escaneo de documentos con gran nitidez.

En combinación, todas estas características transforman MatePad 11.5 en una estación de trabajo completa, lista para largas sesiones de lectura, estudio o trabajo.

Ligera y duradera

Cuando nos enfrentamos a la búsqueda de una nueva herramienta para el trabajo o el estudio, el diseño es uno de los aspectos más importantes en la decisión final, pues el tamaño y el peso marcan la diferencia cuando se trata de un dispositivo portátil que utilizaremos a diario.

Así, uno de los grandes puntos a favor de esta nueva tablet de HUAWEI es su diseño ultrafino y ligero, pues con 515 gramos y un grosor de 6,1 mm, cabe en cualquier mochila o bolso sin añadir peso extra.

Por otra parte, al estar especialmente diseñada para favorecer la productividad en entornos laborales y escolares, cabe destacar la durabilidad de su batería, que garantiza hasta 14 horas de vídeo y puede recargarse rápidamente con HUAWEI SuperCharge de 40 W.

HUAWEI MatePad 11.5 (2025) ya está disponible desde 349 euros en los colores Violet y Space Gray, a través de los canales de venta oficiales de HUAWEI. Además, quienes utilicen el cupón AESPANOL70 podrán obtener un descuento de 70 euros y disfrutar de 12 meses de HUAWEI Care con protección de pantalla incluida.