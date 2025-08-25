El teclado mecánico que cambió el gaming para siempre: 15 años de Razer BlackWidow

La línea Razer BlackWidow lanzada en 2010 redefinió el estándar para toda la industria y popularizó el uso del teclado mecánico en el mundo del gaming.

En agosto de 2010, durante la feria Gamescom en la ciudad alemana de Colonia, Razer anunció el lanzamiento de la línea BlackWidow con el primer teclado mecánico diseñado expresamente para jugadores de videojuegos. No era desde luego el primer teclado mecánico del mercado, pero significó el nacimiento de una nueva categoría de productos gaming.

Hoy, 15 años después, los teclados BlackWidow siguen marcando el estándar del sector, pues han sabido adaptarse a nuevas tendencias como los teclados inalámbricos o el modding.

Un icono del mundo PC gaming

Hasta 2010, los teclados mecánicos no estaban pensados para los jugadores. Con el Razer BlackWidow Ultimate, Razer introdujo un concepto rompedor: un teclado que aprovechaba la durabilidad, precisión y rápida respuesta táctil de los switches (teclas) mecánicos para optimizar la experiencia de juego en un PC.

La fuerza de actuación sobre las teclas era mucho más ligera (tan solo 50 gramos) y el punto de activación de las mismas se situaba en la mitad del recorrido completo. El teclado se transformó entonces en un instrumento competitivo que podía marcar la diferencia en una partida.

El éxito fue inmediato y, apenas un año después, en 2011, llegó la versión Stealth, más silenciosa, así como las primeras ediciones temáticas, como la inspirada en Battlefield 3. Posteriormente, la serie BlackWidow 2013 incluía las primeras capacidades de personalización y un sistema de anti-ghosting mejorado. Pero esta serie destacó especialmente por dar el salto al formato competitivo con su versión Tournament Edition (TKL), pensada para e-sports: sin pad numérico y con teclas totalmente programables.

La era del modding y la personalización total

Pero el verdadero punto de inflexión de la gama BlackWidow llegó en 2014 con Chroma, que cambiaría para siempre el aspecto de los teclados gaming. Ese año se introdujeron los primeros switches diseñados por el propio equipo de Razer: Razer Green (con un acabado clicky más ruidoso) y Razer Orange (que ofrece una pulsación mucho más silenciosa).

El equipo de desarrollo de la línea BlackWidow confirmó que, con esta decisión, “dimos un paso audaz pero sin duda fue la mejor decisión que hemos tomado. Pasamos por incontables iteraciones y, finalmente, 3 generaciones de switches mecánicos para llegar a lo que sabemos que más les gusta a los gamers. Posiblemente, el mejor switch ‘clicky’ del sector”.

BlackWidow Chroma 2014.

La marca también apostó por la iluminación RGB en cada tecla, haciendo de estos interruptores el nuevo estándar de setups gaming por todo el mundo. Esta tecnología permitía una personalización mucho más avanzada, anticipándose a las tendencias de customización.

Si algo ha caracterizado a BlackWidow ha sido su capacidad de innovación continua. En 2017 y 2018 se introdujeron mejoras ergonómicas, como el reposamuñecas imantado presente en el Razer BlackWidow Elite. En 2020, el Razer BlackWidow V3 Pro añadió el modo inalámbrico, que también estaba presente en el Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed de 2021, dos versiones sin cables que buscaban ajustarse a espacios reducidos.

En 2023, el BlackWidow V4 75% supuso un giro total de la compañía hacia el mundo del modding. Presentó el primer teclado de la marca con switches intercambiables y abrió la puerta a que cada jugador pudiera adaptarlo a su gusto. Además, añadió algunas mejoras como estabilizadores pre-lubricados, polling rate de 8 kHz y espuma interna para un sonido de tecleo más limpio.

El lanzamiento de BlackWidow V4 Pro ese mismo año expandió la experiencia de personalización con macro keys dedicadas, dial multifunción, pantalla LED y RGB inferior, convirtiendo el teclado en una estación de control total del PC.

Blackwidow V4 Pro 75% con switches intercambiables.

Ya en 2025, la serie continúa con dos grandes novedades. Por un lado, el BlackWidow V4 Barebones es un esqueleto pensado para modders extremos, pudiendo intercambiar los switches por cualquier otro existente en el mercado.

Por otra parte, está el recién estrenado BlackWidow V4 Low Profile HyperSpeed, que apuesta por un formato de perfil bajo y máxima portabilidad. Este teclado wireless se caracteriza por un diseño ultrafino, con interruptores más cortos para un recorrido de activación más breve.

El BlackWidow ha sido validado por profesionales en torneos globales, LAN parties y está presente en los setups de referencia de Twitch y YouTube. Su estética RGB lo ha convertido probablemente en uno de los símbolos más reconocibles de la cultura gamer y, quince años después de su lanzamiento, continúa siendo el teclado gamer por excelencia.

Para la marca también ha supuesto el producto que consolidó su identidad como pionera en la industria del gaming, porque tal como afirman desde la compañía, “es prácticamente innegable que, si piensas en un teclado Razer, el primero que viene a la mente es el BlackWidow”.