Lanzan una aplicación de IA y sorprende por su capacidad para apagar incendios: "Detecta fuego con un 85% de acierto"

Las llamas han arrasado España en este mes de agosto, convirtiéndose en uno de los veranos con más hectáreas calcinadas de la historia. Así, un empresario canario ha lanzado una aplicación de inteligencia artificial para conseguir una detección temprana y extinguir más rápido los incendios.

Ancor Pais es un tinerfeño que se ha encargado de impulsar una nueva herramienta tecnológica basada en la combinación de la IA y el Sistema de Información Geográfica (GIS) para lograr una detección precoz y una toma de decisiones instantánea que evite las catastróficas consecuencias de las llamas.

"Hemos creado una herramienta de IA que permite el monitoreo continuo a través de la conexión con cámaras públicas de gobierno. Es capaz de detectar humo y fuego en una fase muy temprana, con un acierto superior al 85%", ha explicado el responsable de la oficina del dato de Gesplan.en una entrevista con ElTime.es.

Acceso a todas las cámaras públicas

Este sistema, a través de las imágenes de las diferentes cámaras instaladas en la corona forestal y en los lugares públicos de gobierno, cabildos y ayuntamientos de todo el archipiélago canario, geoposiciona un posible fuego o un conato de incendio con gran precisión.

Ahora, cuenta Ancor, los equipos de extinción disponen de un sistema tecnológico que "ayuda en gran medida a la toma de decisiones rápidas en situaciones de emergencia".

Estas prestaciones se pudieron probar con éxito en el incendio declarado el pasado mes de julio en el municipio tinerfeño de El Tanque, donde las imágenes aportadas por los helicópteros y los drones que sobrevolaron las llamas fueron de gran utilidad, señala el empresario.

Añade que el sistema de información geográfica, por su parte, aporta "información de gran valor", como los puntos de agua disponibles y su volumen, o posibles "refugios seguros" a los que dirigirse en caso de emergencia.

Objetivo: prever el incendio antes de que ocurra

La ola de incendios en España ha arrasado miles de hectáreas en el oeste y noroeste del país en la primera quincena de agosto. A partir del lunes pasado, con el final de la ola de calor, los equipos de extinción pudieron atacar el fuego y extinguir los focos activos en Castilla y León, Galicia y Extremadura.

No obstante, se ha convertido en un clamor entre los vecinos la indignación por la falta de medios que se han empleado en los municipios para sofocar las llamas. Así, Ancor asegura que el sistema de IA, ya aplicado en Canarias, supliría ese déficit al optimizar su rendimiento gracias a la detección temprana.

A medio plazo, quizá para antes del próximo verano, Gesplan trabaja en otro modelo de IA basado en imágenes satelitales, como las que aporta la red europea Copernicus.

Con esta actualización, avanza el emprendedor, se podría medir la humedad de la masa forestal, que actúa como combustible en los incendios, y prever la propagación del fuego antes de que realmente ocurra.