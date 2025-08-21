Un técnico en ciberseguridad advierte sobre el aumento de las estafas telefónicas en verano: "El ansia por el chollo nos ciega"

En verano, aumenta la temperatura, el número de reservas vacacionales y, también, las estafas online. Juan Carlos Galindo, experto en ciberseguridad ha advertido que en la temporada estival la sociedad se deja llevar y que "el ansia por el chollo nos ciega".

En el magacín matutino de Telemadrid 120 minutos, Galindo ha recomendado que para la recta final del verano, antes de reservar un alquiler o comprar online, se preste la máxima atención para evitar las cada vez más habituales estafas telefónicas.

La Policía, a su vez, recomienda no fiarse de anuncios con un precio muy bajo, que lleven poco tiempo publicados y apenas tengan fotos.

Después de un año trabajando, todo el mundo espera con ganas el momento de la pausa estival. Por ello, si se ve truncada por una estafa online, la sensación puede ser muy desagradable, además de las consecuencias económicas del fraude.

En este sentido, el técnico en ciberseguridad ha enumerado una serie de consejos para afrontar las vacaciones con la máxima seguridad posible. En primer lugar, usar "páginas que ya hayas utilizado con garantías. Si es tu primera vez, extrema precauciones".

Consejos prácticos

A continuación, advierte que pagar el alojamiento o el alquiler del coche sin haber comprobado quién es el vendedor supone un riesgo mayúsculo. "Llama por teléfono al contacto antes de pagar. La voz, la coherencia, y los detalles cuentan", manifiesta.

Galindo añade otras recomendaciones un poco menos evidentes, como "googlear el número de teléfono de contacto". Indica que debes "copiarlo y pegarlo en Google y mirar dónde aparece. Si está ligado a múltiples compraventas sospechosas o inconexas...Uy, uy, uy".

Finalmente, ha puesto sobre la mesa la navaja de Ockam, que consiste en la idea de que entre dos opciones, la más simple es la más probable. Por lo tanto, defiende que " lo más sencillo suele ser lo cierto". Si algo huele raro, probablemente lo sea".

Así, insiste en la importancia de extremar las precauciones antes de realizar las reservas vacacionales porque si no "el chollo puedes ser tú".

Lo repito mucho porque sigue pasando: el ansia por el chollo nos ciega… y al final el chollo puedes ser tú. Antes de reservar un alquiler o comprar online, haz estos checks sencillos que yo mismo aplico:



Usa páginas/plataformas que ya hayas utilizado con garantías. Si es tu… pic.twitter.com/uD3QzDO17A — 🔎Juan Carlos Galindo (@jcgalindo_) August 13, 2025

Juan Carlos Galindo, figura habitual en medios de comunicación, es socio fundador de Gallindo Benlloch, una agencia de Inteligencia y Prevención del Delito, y vocal de la junta directiva internacional de World Compliance Association.

Cuenta con diversos certificados en ciberseguridad, ciberinteligencia, protección de datos y prevención de delitos financieros. Asimismo, es autor del libro 'Cómo no defraudar a Hacienda'.