Una pareja de españoles ha perdido un vuelo con dirección a Puerto Rico al no disponer de visado para entrar en la isla caribeña. El vídeo, que se ha hecho viral en redes sociales, muestra a una joven entre lágrimas y furiosa contra ChatGPT por haberle dado una información incorrecta.

Para viajar al extranjero es fundamental tener claro cuáles son los trámites necesarios para acceder al país en cuestión, en concreto en relación a la visa. Ahora, con la ayuda de las herramientas de inteligencia artificial, es mucho más sencillo acceder a la información.

Sin embargo, según esta joven española, ChatGPT se confundió y le dijo que no era necesario un visado para acceder al territorio no incorporado de Estados Unidos. La reacción de la chica tras no poder viajar fue contundente: "No me fío más de ese pedazo de hijo de p..."

En el vídeo, publicado en TikTok, aparece una pareja de españoles en un aeropuerto lamentándose tras haber sido informados de que necesitan un visado para viajar. La mujer, visiblemente afectada, comenta que esto le ha ocurrido "por no informarme más".

A continuación, ha cargado duramente contra el buque insignia de OpenAI: "Mira que siempre me informo mucho, pero le pregunté a ChatGPT y me dijo que no" en alusión a si estaban obligados a disponer de un visado.

"No me fío más de ese pedazo de hijo de p... A veces yo le insulto. Le digo cabrón, eres inútil, infórmame bien", confiesa la joven, conocida en redes sociales como Mery Caldass.

De este modo, el vídeo concluye con una hipótesis inquietante. Según la chica, el hecho de que la IA le haya informado mal sobre los trámites para acceder a Puerto Rico se debe a que "es su venganza" por insultarlo.

¿Hace falta visado?

El post ha generado miles de interacciones en TikTok y muchos comentarios. Uno de ellos lo ha protagonizado Mario, que ha explicado que "no necesitas un visado para viajar a Puerto Rico si tu viaje es por turismo o negocios y no excede los 90 días".

Efectivamente, según el Ministerio de Exteriores, los requisitos para viajar a la isla caribeña son los mismos que para entrar en Estados Unidos, ya que es un Estado Libre Asociado del gigante americano.

Así, aunque sea cierto que no se necesita visa para un viaje turístico a la isla, se presenta la particularidad de que es obligatorio tramitar una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA), un documento online y válido por dos años.

Existe una excepción en la que sí existe la obligación de solicitar un visado convencional a través de la Embajada de Estados Unidos: debes hacerlo si has viajado a Cuba a partir del 12 de enero de 2021, debido a la controvertida relación institucional entre esta isla caribeña y la potencia americana.