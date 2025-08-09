Pregunta a ChatGPT por un descuento en el iPhone 16 Pro Max y alucina con el resultado: "Casi 400 euros más barato"

Pablo Álvarez, profesor universitario y divulgador de IA y Big Data, ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que revela cómo se pueden conseguir grandes descuentos en todo tipo de productos con la ayuda de ChatGPT, el chatbot de OpenAI.

Destaca el iPhone 16 Pro Max de 1 terabyte (TB) de almacenamiento, que en la web oficial de Apple cuesta 1.969 euros, pero que con la ayuda de la inteligencia artificial puedes encontrar el mismo teléfono móvil por 1.579,90 euros, 390 más barato.

Para conseguirlo, el experto en tecnología le ha adjuntado a ChatGPT la imagen del móvil, el link de compra el nombre del modelo y el número exacto de referencia. A continuación, le ha preguntado lo siguiente: "Búscame el precio más barato del mercado de este móvil".

Su reacción ha sido reveladora: "¡Flipas! Casi 400 euros más barato". Además, ha realizado la misma operación con la Play Station 5 en Argentina y las gafas Ray-Ban Meta en México, y en ambos conisguió un precio más asequible.

Así, a la hora de comparar precios de productos, ChatGPT permite reducir tiempo y esfuerzo, ya que te muestra directamente la opción más barata del producto en cuestión de segundos.

Pablo, influencer tecnológico vasco de 43 años, acostumbra a compartir en sus redes sociales, en TikTok (@pablo.maxmaxdata) por ejemplo acumula más de 450.000 seguidores, consejos y trucos para conseguir que la inteligencia artificial te haga la vida más fácil.

O, por el contrario, advierte de los peligros de una inteligencia algorítmica cada vez más sofisticada que presentan desafíos de seguridad, protección de datos y privacidad entre los usuarios.

Nuevo iPhone

En otro vídeo, explicó cómo podía ChatGPT descubrir dónde estabas exactamente si le adjuntabas solamente un selfie con una sencilla consulta: ¿Puedes identificar la calle exacta en la que estoy con esta imagen?

Como Pablo llevaba unas gafas de sol en la fotografía, la IA pudo analizar su reflejo y ser capaz de saber que él se encontraba en la calle Comercial del campus bilbaíno de la Universidad de Deusto (Bilbao).

Una vez descubierta esta funcionalidad de ChatGPT, de cara al lanzamiento del nuevo iPhone 17 Pro Max en el próximo mes de septiembre, los usuarios del buque insignia de Apple podrán encontrar opciones más económicas gracias a la contribución de la inteligencia artificial.

Según las previsiones, el lanzamiento del nuevo móvil en España tendrá lugar, previsiblemente, los días 8, 9 o 10 de septiembre, siguiendo el calendario habitual de la estrategia de venta de Apple. No obstante, la fecha aún no está confirmada.