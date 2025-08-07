Investigadores revelan qué profesión desaparecerá primero por la IA: "Mejor sudar tinta china y pensar por uno mismo"

Un montaje de Jonathan con un robot escribiendo un texto en un cuaderno. IA

La irrupción de la inteligencia artificial ha puesto en alerta a muchos trabajadores por el temor de que los algoritmos de alta tecnología los reemplacen. Algunas profesiones, en especial los intérpretes y traductores, son los que tienen más opciones de ser sustituidos por la IA.

Esta es la conclusión de un estudio realizado por investigadores de la multinacional tecnológica Microsoft y la Universidad estadounidense de Cornell (Nueva York), que le ha otorgado la puntuación más alta, 49 puntos, a la posibilidad de que la IA realice las tareas habituales de estos profesionales.

Los siguientes en la lista son los historiadores, los asistentes de pasajeros, los representantes de ventas de servicios y los escritores; pero la gran capacidad de la inteligencia artificial para imitar voces y tonos humanos podría poner en jaque, principalmente, a los intérpretes y traductores.

¿Quién se salva?

En cambio, existen empleos cuyas características son más complicadas de imitar y, por lo tanto, de reemplazar. El estudio destaca que los auxiliares de enfermería, los trabajadores de materiales peligrosos, los pintores, los operadores de plantas y los cirujanos orales y maxilofaciales están más a salvo.

Llama la atención, a su vez, que los matematicos están situados en el puesto 17º del estudio, por lo que están más en peligro que otras profesiones con menos salidas laborales actualmente, así como los expertos en relaciones públicas, geógrafos y documentalistas.

Tabla con las 40 profesiones con más riesgo de ser sustituidas por la IA.

La publicación del estudio ha generado reacciones en redes sociales de usuarios que han querido dar su opinión sobre un tema que cada vez inquieta a más gente. El empresario especializado en Economía e inteligencia artificial, José Manuel García, ha comentado el informe en su cuenta de X.

De este modo, tras preguntar a sus 128 mil seguidores sobre su opinión acerca de los empleos más expuestos a la IA, uno de ellos, Jonathan, se mostró tajante sobre el uso de la IA en cada vez más disciplinas.

Pues que ni la mejor IA del mundo posee mi imaginación. Mejor sudar tinta china y pensar por uno mismo qué historia crear, con sus respectivas tramas, como la de El @AbismoDelPlacer, que darle a un botoncito y que la IA te escriba algo bastante simplón. https://t.co/DS9sdlYl9e — Jonathan (@Turr1entes) August 1, 2025

Afirma que "ni la mejor IA del mundo posee mi imaginación". Y añade que es "mejor sudar tinta china y pensar por uno mismo que darle a un botoncito y que la IA te escriba algo bastante simplón", en contraste con la tendencia actual a recurrir a herramientas como ChatGPT para buscar información o como ayuda para tareas de todo tipo.

En este sentido, hay teorías contradictorias entre los expertos sobre el uso generalizado de la inteligencia artificial. Bill Gates, fundador precisamente de Microsoft, admitió en una entrevista que los humanos seremos prescindibles, pero que la IA puede resolver la falta de médicos y de profesionales de la salud mental.