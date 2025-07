Un experto habla alto y claro del peligro de usar ChatGPT como psicólogo: "No está capacitado, no tiene las herramientas"

La inteligencia artificial ha evolucionado hasta tal punto que, como es una fuente de información inagotable, se ha convertido en una herramienta indispensable en el día a día. Sobre todo, para los jóvenes, ya que algunos emplean ChatGPT como si fuera un psicólogo profesional.

En TikTok, por ejemplo, se publican muchos vídeos de usuarios que comentan lo que les contesta la IA cuando le preguntan por consejos mentales y, en general, están muy satisfechos con la respuesta. Sin embargo, el psicólogo Nicolás Salcedo ha advertido del gran peligro de esta práctica.

A la pregunta de si la IA puede ejercer la psicología, responde que "es un no rotundo. Hoy en día, Chat GPT no puede sustituir a un profesional, no está capacitado, no tiene las herramientas".

Puede servir como complemento

Y añade: "Tiene muchísimo conocimiento porque es una matriz de datos, pero eso no significa que sea un psicólogo cualificado y en ningún caso se puede usar sin supervisión de un profesional".

Sin embargo, precisa que sí es una herramienta muy útil para un psicoterapeuta, ya que le puede ayudar a redactar, a recopilar información y a grabar la conversación con el paciente para que sea más rápido analizar la sesión después.

"Un médico se puede apoyar para clasificar síntomas, para diagnosticar, puede tener algún uso (...) Es que esto es justamente lo que nosotros queremos hacer énfasis, que sea una herramienta y tenga un potencial increíble no significa que esté preparada", asevera.

Salcedo, que cuenta con un centro de terapia online, ha sido entrevistado en la Cadena Cope por Ángel Cuadrado, director del programa Lo que viene. Así, ha explicado que ChatGPT es un modelo de lenguaje que tiene como objetivo satisfacerte, pero que no puede "entenderte".

Asimismo, ha advertido de los principales peligros, que residen en que ChatGPT promueve la cultura de la ratificación instantánea y las soluciones inmediatas, algo que los pacientes demandan de los psicólogos, pero que en realidad "no es nuestra función".

"Lo que está haciendo la IA es reforzar que no podamos sentarnos con nuestras emociones y decir, 'Me siento mal, tengo que solucionarlo, tengo que arreglarlo, yo, tengo que tener independencia y no pasa nada por sentirme mal'", ha recalcado.

Por último, ha enfatizado que los psicólogos no se encargan de dar consejos y "ChatGPT sí que los da". Pero cuando alguien está en un mal momento, recomienda que "pruebe antes con un amigo" que con una inteligencia artificial.

"Ahora mismo lo que necesitamos es conexión real, vínculos con las personas y, justamente, menos desconexión", concluye.