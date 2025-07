Las herramientas de inteligencia artificial no tienen límite de funciones. Aunque todavía no alcanzan el nivel de empatía de los seres humanos, muchas personas las utilizan como psicólogo, amigo para contarle su día e, incluso, para que te lea la palma de la mano.

Daniela Goicoechea, excofundadora de Goiko Grill y actualmente emprendedora en ámbitos relacionados con la IA , ha publicado en sus redes sociales un experimento que ha realizado con la aplicación ChatGPT de Open AI (Microsoft) durante sus vacaciones con su familia.

Una vez que el enunciado estaba ajustado a lo que realmente quería la cofundadora de Brandcrops, el algoritmo respondió con que “esta mano sabe sostener mucho, pero… ¿está sosteniendo lo que de verdad importa?”

Previamente, le pidió a la herramienta que analizara su mano de una manera científica, descartando en todo momento que le diera una respuesta relacionada con el mundo de los horóscopos y la mística. Así, cuando conoció la respuesta quedó muy impactada. "Me impresionó más de lo que esperaba".

"No era una lectura mística. Era un espejo. Mi mano analizada como si fuera un mapa físico de decisiones, ritmos y obsesiones", aseguró.

Una respuesta científica

En la orden que emitió a ChatGPT fue muy clara en que quería una respuesta lo más científica posible y que, a su vez, combinara ese análisis con su estilo de vida, personalidad, forma de trabajar y hábitos. Además, le solicitó que fuera objetivo y que no "edulcorara" la respuesta.

"No quiero halagos ni complacencia. Quiero un retrato honesto, curioso y revelador. Termina con una pregunta que me ayude a reflexionar más profundamente sobre lo que estás viendo", incluyó en la formulación.

Entonces, cuando leyó la respuesta se quedó pensativa y su cabeza inició una reflexión más profunda de lo que hubiera imaginado inicialmente. "No me pregunto si soy fuerte. No si aguanto, ahora me hago otro planteamiento".

Tras la apreciación de la IA, Goicoechea se ha cuestionado "¿qué cosas estoy sosteniendo que ya no necesito cargar? ¿Qué cargas arrastro solo porque me acostumbré a ellas? ¿Y qué cosas vitales, por estar tan ocupada, no estoy realmente cuidando?"

Por lo tanto, aunque el algoritmo de Open AI se haya basado simplemente en toda la información científica que existe en internet para dar una respuesta lo más completa posible, ha sido suficiente para que esta creadora de contenido tecnológico comparta una interesante reflexión.

Las personas que tienen curiosidad por ver qué dice ChatGPT sobre su mano y su futuro también pueden probar y realizar la misma pregunta. Quizá tenga más información que otros gurús que, sin ningún rigor científico, aseguran que pueden leer la palma de la mano sin ningún tipo de criterio.